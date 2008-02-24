به گزارش خبرگرزاری مهر، مهدی زمام مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران گفت: این بانک ها موظفند طی یک ماه آینده گزارش کاملی از عملکرد خود را به اداره کل بازرسی و نظارت و ارزیابی عملکرد ریاست جمهوری و استانداری تهران ارائه دهند.

زمام به تشکیل جلسات مشترک با سازمان ها، ادارات کل و بانک های عامل در راستای پاسخگویی و تحقق کامل نامه ها و درخواست های مردم در سفرهای ریاست جمهوری به استان تهران اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بانک ها می بایست پرداخت وام های درخواستی مردم که ارسال شده از سوی ریاست جمهوری و استانداری تهران است را در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده و این مسئله را در اولویت کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه در جلسه ای که با حضور معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری، نمایندگان اداره کل بازرسی ریاست جمهوری و بانک ها و ادارات کل تشکیل شده بود گزارش هایی ارائه شده از نحوه رسیدگی به درخواست های مردم گزارش های کاملی نبود، گفت: در جلسات مشترک مقرر گردید ظرف یک ماه آینده این گزارش ها به طور کامل به ریاست جمهوری و استانداری تهران ارسال گردد.

زمام تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد تا به درخواست های دریافت وام هایی که تا مبلغ 5 میلیون ریال باشد توسط بانک ها در اسرع وقت رسیدگی با شرایط آسانتری و با قبول یک ضامن به متقاضیان پرداخت گردد.

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران با بیان اینکه در مراحل اولیه بانک ها نسبت به پرداخت درخواست های ارسالی از سوی ریاست جمهوری و استانداران تهران و پاسخ به نامه های سفر های ریاست جمهوری توجیه نبودند تصریح کرد: استانداری تهران نامه های مربوط به سفر ریاست جمهوری و درخواست های هموطنان استان ارسالی از ریاست جمهوری را را اولویت خاصی پیگیری کرده و این نامه ها را با دیدگاه های حمایتی رسیدگی می کند.

زمام یکی از ملاک های ارزشیابی مدیران استان و شهرستانهای استان تهران را ارزیابی عملکرد آنان در خصوص پاسخگویی به درخواست ها و نامه های مردم خواند و یادآور شد: با بررسی های انجام شده بعضی از دستگاه های اجرایی به این مسئله توجه کرده اند که تقدیر مدیریت استان را نیز به همراه داشته است.

وی با انتقاد برخی دستگاه های اجرایی که کمتر به این موضوع توجه داشته اند، افزود: امیدواریم با جلساتی که در این خصوص انجام شده این دستگاه های اجرایی نیز اهمیت این موضوع را دریابند.

زمام تعامل استانداری تهران با اداره کل بازرسی ریاست جمهوری را بسیار مثبت عنوان کرد و از نماینده این اداره کل با استانداری تهران تقدیر به عمل آوردند.