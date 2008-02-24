بانکها مکلف به مدیریت منابع و مصارف خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ، در پاسخ به نامه عزت اله زارعی ، معاون امور دولت ، درخصوص ابلاغ سهم تسهیلات بنگاه های متوسط و بزرگ اعلام کرد: براساس برآوردهای ابتدای سالجاری و با عنایت به آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین ، این بانک مبلغ 150 هزار میلیارد ریال را بین بانکهای عامل توزیع و ابلاغ کرد ؛ با این شرط و فرض که طرحهایی که کارگروه ها معرفی می کنند صرفا" پیشنهاد آنهاست و بانکها باید نسبت به ارزیابی هر طرح و انتخاب طرح های موجه و پرداخت اعتبار نظارت شده اقدام نمایند.

از طرف دیگر از آنجا که تکالیف دیگری نیز به موجب مصوبات قانونی و سایر تصویب نامه های هیئت وزیران برعهده بانکها گذاشته شده بود و بانکها مکلف هستند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند.

مظاهری در این نامه تصریح کرد: در سال جاری به بانکها توصیه شده با مدیریت منابع خود و تنظیم منابع و مصارف خود ، اعطای تسهیلات به بنگاه های دیگر را هم درنظر بگیرند.

بنابراین نامه، با توجه به تکالیف و تعهدات متعدد شبکه بانکی کشور ، بدیهی است که اجابت درخواست متقاضیان تسهیلات باید متناسب با امکانات بانکها تنظیم و تعدیل گردد و بانکها می توانند در حد منابع خود نسبت به ارایه تسهیلات به بنگاه های متوسط و بزرگ تصمیم گیری نمایند.

این طرحها نیز مثل طرحهای کوچک و زودبازده باید از توجیه اقتصادی ، فنی و مالی برخوردار باشند و بانکها نیز موظفند نسبت به اِعمال نظارت به مصرف صحیح اعتبارات اقدام کنند.