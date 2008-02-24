مجمع اروپایی ائمه جمعه و هدایتهای معنوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مجمع اروپایی ائمه جمعه و هدایتهای معنوی در حضور بیش از 100 نفر از ائمه جمعه و خطیبان مسلمان سراسر اروپا که برای گردهمایی ائمه جمعه در اروپا در بروکسل جمع شده بودند تشکیل شد.

شکیب بن مخلوف رئیس فدراسیون سازمانهای اسلامی اروپا که این مجمع را تأسیس کرده است گفت: این مجمع با هدف فراهم کردن سازمانهایی تشکیل شده که بتوانند تلاشهای ائمه جمعه و هدایتهای معنوی در اروپا را تلفیق و هماهنگ کنند.

وی اشاره کرد که هدف از فعالیتهای این مجمع حفظ هویت اسلامی و آماده کرن مسلمانان برای نقشی برجسته در جوامع اروپایی متبوع خود است.

این مجمع توانایی ائمه جمعه و تأثیر آنها را برای کمک به ائمه جمعه جوان در انجام وظایف خود در جامعه چند فرهنگی و چند نژادی اروپا ارتقاء می دهد.

بن مخلوف گفت: شرکت کنندگان این همایش از کشورهای روسیه، آلبانی، اسپانیا و سایر کشورهای شرقی و غربی اروپا بودند .

این مجمع به عنوان یک سازمان غیر دولتی اروپایی در بروکسل مستقر است و شعبه هایی در سایر کشورهای اروپایی دارد.

وی همچنین در رابطه با شرایطی که دولتهای اروپایی برای آموزش و مهارتهای ائمه جمعه اروپا تعیین کرده اند گفت: درحال حاضر تعداد ائمه جمعه که این شرایط را احراز کرده اند بسیار معدود است اما یکی از اهداف این مجمع آموزش ائمه جمعه درباره تاریخ، قانون و مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا است.

دکتر کریم شملال رئیس انجمن مسلمانان بلژیک گفت: تشکیل این مجمع نخستین دستاورد اساسنامه مسلمانان اروپایی است که از سوی 400 سازمان اسلامی در بروکسل امضا شده است.