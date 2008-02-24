تنها یک سوم سینماهای آذربایجان غربی فعال هستند

حسین پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: هم اکنون از کل سینماهای استان تنها سه سینما شامل سه باب در ارومیه، دو باب در خوی و یک باب در سلماس فعال است و بقیه سینما به مرور زمان تخریب یا تعطیل شده اند .

وی عدم استقبال مردم، نداشتن صرفه اقتصادی، عدم حمایت مسئولان استانی از سینما و سینماگران و بالا بودن هزینه نگهداری از عمده دلایل تعطیلی سینماها عنوان کرد .

وی با اشاره به اینکه هشت تا 10 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و تعمیر سینماهای فعال مورد نیاز است، اظهار داشت: در صورتی که تفاهم نامه همکاری بین استانداری و معاونت سینمایی کشور امضا شود مشکلات سینماهای فعال استان تا حدودی مرتفع می شود .

پناهی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت حل مشکلات سینماها، گفت: گامهایی در جهت حل مشکل بدهی سینماگران و تجهیز و بازسازی شش سینمای فعال برداشته شده اما همه این اقدامات در حوزه سخت افزاری و در حد مکاتبه بوده و اقدام عملی صورت نگرفته است .

وی تعداد صندلیهای موجود در 19 سینمای استان را 11 هزارو 223 صندلی عنوان کرد و افزود: تعداد صندلیهای سینماهای فعال پنج هزارو 591 صندلی است و به ازای هر هزار نفر تقریبا دو صندلی در سینماهای فعال و چهار صندلی با در نظرگرفتن تمام سینماهای استان وجود دارد .

پناهی ادامه داد: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی بالغ بر دو میلیون و 831 هزارو 779 نفر جمعیت دارد به ازای هر هزار نفر دو صندلی موجود است.