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۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۴

"خورشید و خاکستر" در خرم آباد اکران می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نمایش "خورشید و خاکستر" کاری مشترک از مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، با همکاری حوزه هنری تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در خرم آباد اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این نمایش به نویسندگی "قدرت الله فتحی" و کارگردانی "علی اصغر راسخ راد" با محوریت شهادت امام حسین (ع) تهیه شده است.

نمایش "خورشید و خاکستر" پیرامون یکی از وقایع عاشورا است که در آن خولی، یکی از فرماندهان لشکر یزید سر مبارک امام حسین (ع) را بریده تا به عنوان هدیه برای یزید ملعون ببرد که در خانه، همسرش متوجه جنایتی که خولی انجام داده است می شود و ...

این نمایش با هنر آفرینی 15 بازیگر عرصه تئاتر همزمان با اربعین حسینی از ششم تا دوازدهم اسفند ماه جاری در سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد خرم آباد برگزار می شود و بازدید از این نمایش برای عموم علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 644494

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