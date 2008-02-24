بیسکویت بدون شکر در نمایشگاه بین المللی مشهد رونمایی شد

آفاق سالاری مدیر عامل تعاونی صنایع غذایی آریا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این بیسکویت برای کسانیکه چربی خون بالا و قند خون دارند، مفید است.

مدیر عامل تعاونی صنایع غذایی آریا در حاشیه رونمایی از بیسکویت بدون شکر اظهار داشت: بیسکیت بدون شکر فاقد مواد افزودنی و نگهدارنده بوده و در تهیه آن تنها از شهد خرما و آرد سبوسدار استفاده شده است.

وی افزود: روزانه 500 کیلوگرم بیسکویت بدون شکر در مجتمع تولیدی آریا در بوانات فارس تولید می شود.

سالاری تصریح کرد: برای تولید این نوع بیسکویت که برای نخستین بار در ایران انجام می گیرد 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

وی بیان کرد تولید شکلات بدون قند که شامل کنجد و شهد خرما در دستور کار قرار دارد.

نخستین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و مکمل ها و صنایع وابسته کشورهای اسلامی در مشهد در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه 10 شرکت خارجی و داخلی در فضایی به گستره پنج هزار متر مربع حضوردارند.

آب معدنی، آب میوه، نوشابه، نسکافه، مکملها در این نمایشگاه عرضه می شود.

