به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد لینزی لوهن بازیگر این تریلر به تنهایی سه جایزه گرفت تا فیلم "می‌دانم چه کسی مرا کشت" در مجموع با هشت جایزه به جرات یکی از بدترین فیلم‌های تاریخ برگزاری جوایز تمشک طلایی لقب بگیرد. این فیلم سال گذشته میلادی در دنیا تنها 9 میلیون دلار فروش داشت.





ادی مورفی در صحنه‌ای از فیلم "نوربیت"

پیش از این رکورد بیشترین جوایز تمشک طلایی را دو فیلم "دختران نمایش" و "زمین میدان نبرد" با هفت جایزه داشتند. "می‌دانم چه کسی مرا کشت" جدا از جوایز بدترین فیلم، بازیگر زن و زوج سینمایی، در بخش بدترین کارگردان، فیلمنامه، بازسازی و بدترین بهانه برای یک فیلم ترسناک نیز برنده شد. لوهن در این فیلم نقش دو خواهر دوقلو را بازی می‌کند.

ادی مورفی نیز که در فیلم کمدی "نوربیت" در چند نقش بازی می‌کند برنده جوایز تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد، بدترین بازیگر مرد نقش مکمل و بدترین بازیگر زن نقش مکمل شد. این فیلم نیز در هشت رشته شامل بدترین فیلم و بدترین کارگردان نامزد دریافت جایزه بود.

مورفی در حالی سه جایزه تمشک طلایی دریافت کرد که پارسال برای فیلم "دختران رویایی" نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده بود، اما جایزه را به آلن آرکین برای "لیتل میس سانشاین" واگذار کرد. گفته می‌شود فیلم "نوربیت" که کمی پیش از مراسم اسکار نمایش داده شد، یکی از دلایل روی گرداندن رای دهنده‌های آکادمی از او بود.

جان ویلسن، رئیس بنیاد تمشک طلایی، با اشاره به جوایز مورفی گفت: "وجود جوایز تمشک طلایی تا حدی به خاطر شوخی با اسکار است که خود را خیلی جدی می‌گیرد. اگر قرار باشد چیزی بسازید که توهین به یک رای‌دهنده مثلا 90 ساله آکادمی باشد، به نظرم هیچ چیز بهتر از فیلم بدزبان و زشت "نوربیت" که او در در دنیا پخش کرد، این کار را انجام نمی‌دهد."

فیلم کمدی "اکنون شما را چاک و لری اعلام می‌کنم" با حضور آدام سندلر و کوین جونز نیز در هشت رشته نامزد دریافت جوایز تمشک طلایی بود، اما هیچ جایزه‌ای دریافت نکرد. هیچیک از برندگان برای دریافت جایزه خود در مراسم اعطاء جوایز که روز شنبه در مجیکو‌پلیس سانتا مونیکا برگزار شد، شرکت نکردند.

بنیاد تمشک طلایی GRAF هر سال با انتخاب بدترین‌ها به نوعی با جوایز اسکار شوخی می‌کند. این بنیاد در 1980 راه‌اندازی شد و اکنون 747 عضو در 44 ایالت آمریکا و 18 کشور دارد. ارزش جوایز این انجمن حدودا پنج دلار است. سیلوستر استالونه با 30 بار نامزدی و 10 جایزه رکورددار تمشک طلایی است.

این جوایز هر سال یکروز پیش از برگزاری مراسم اسکار اعطاء می‌شود و فهرست برندگان جوایز تمشک طلایی امسال به شرح زیر است:

بدترین فیلم: "می دانم چه کسی مرا کشت"

بدترین بازیگر مرد: ادی مورفی، "نوربیت"

بدترین بازیگر مرد نقش مکمل: ادی مورفی، "نوربیت"

بدترین بازیگر زن: لینزی لوهن، (در دو نقش اوبری و داکوتا)، "می‌دانم چه کسی مرا کشت"

بدترین بازیگر زن نقش مکمل: ادی مورفی، (در نقش راسپوتیا)، "نوربیت"

بدترین زوج سینمایی: لینزی لوهن و لینزی لوهن، "می‌دانم چه کسی مرا کشت"

بدترین بازسازی: "می‌دانم چه کسی مرا کشت"

بدترین پیش درآمد یا دنباله: "مهد کودک پدر"

بدترین کارگردان: کریس سیورستن، "می‌دانم چه کسی مرا کشت"

بدترین فیلمنامه: جفری هاموند، "می‌دانم چه کسی مرا کشت"

بدترین بهانه برای یک فیلم ترسناک: "می‌دانم چه کسی مرا کشت"