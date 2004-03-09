تاخير پرداختهاي سازمان خدمات درماني ، داروخانه ها را فلج كرده است

دبيرانجمن داروسازان ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : عدم پرداخت هزينه هاي داروخانه ها مدتها است كه مشكلات عديده اي را براي داروخانه ها بوجود آورده و حتي اين امر باعث شده تا داروخانه ها در تامين هزينه هاي خود با مشكل مواجه شوند .

دكتر سيد جمال سعيد واقفي با اشاره به اينكه سازمان خدمات درماني از شهريور ماه هزينه هاي دارويي خود را به داروخانه ها پرداخت نكرده است، ادامه داد : علاوه بر سازمان خدمات درماني ارتش و نيروهاي مسلح نيز به موقع هزينه هاي خود را به داروخانه ها پرداخت نمي كنند .

وي گفت : در صورتيكه چنين روندي از سوي سازمان خدمات درماني ادامه داشته باشد ممكن است داروخانه ها از ارائه دارو به بيماران خودداري كنند .

وي گفت : در حال حاضر سود داروخانه ها در اكثر كشورهاي اروپايي 35 درصد است در حالي كه سود داروخانه ها در كشور ما 6/17 درصد است و همين امر وضعيت اقتصادي داروخانها را با مشكل مواجه كرده است .

واقفي در خصوص حذف يارانه دارويي گفت : اگر يارانه تمامي اقلام دارويي نيز حذف شود سازمانهاي بيمه گر موظف به تامين هزينه هاي دارويي هستند و در اين زمينه فشار مالي نبايد به مردم وارد شود .