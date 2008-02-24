تبریک پیروزی بزرگ ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی ضمن تبریک پیروزی و موفقیت بزرگ هسته ای ایران، به تمام ایرانیان و مقام معظم رهبری تاکید کرد: امروز پرونده هسته ای ایران به حالت عادی در آمده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بدون شک این پیروزی بزرگ حاصل اعتماد به نفس ملی و عزم و اراده ملت ایران در پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و بدون شک این پیروزی ما را در تداوم مسیر پیشین خود مطمئن تر از قبل خواهد کرد.

طرح مسائل جدید در گزارش البرادعی

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص طرح برخی از مسائل در گزارش محمد البرادعی همچون موضوع پروژه نمک سبز و نگرانی های آژانس از آنچه مسائل نظامی ایران خوانده شده، اظهار داشت: در خصوص نمک سبز و برخی موارد دیگر باید توجه داشت که این مباحث جزء همان مطالعات ادعایی بوده که توسط مسئولان آژانس به جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و ما نیز در جریان برگزاری دو جلسه ارزیابی خود را از این مطالعات به آژانس منتقل نمودیم.

حسینی با تاکید بر اینکه غنی سازی اورانیوم در ایران متوقف نشده و قرار هم نیست که متوقف شود، افزود: تمام آنچه که مورد تایید آژانس قرار گرفته در چارچوب NPT و طرح اقدام بوده و جمهوری اسلامی همکاری های لازم با دیده بان هسته ای سازمان ملل را داشته و هیچ گونه انحراف یا حرکت به سمت مقاصد نظامی نیز در فعالیت هایش تایید نشده و آقای البرادعی نیز در گزارش های متعدد خود از جمله همین گزارش اخیر، این مسئله را مورد تاکید قرار داده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص تاکید البرادعی بر لزوم تصویب پروتکل الحاقی از سوی ایران نیز با یاد آوری روند توقف اقدامات داوطلبانه ایران در همکاری با آژانس گفت: ما به مدت دو سال و نیم پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کردیم اما برخی تصمیم گرفتند مسئله هسته ای ایران را به صورت یکجانبه به شورای امنیت ارجاع کنند که البته ما به آنها اعلام کردیم در صورت انجام این چنین کاری فعالیت های داوطلبانه ایران نیز متوقف خواهد شد.

وی ادامه داد: در جریان اقدامات غیر منطقی آنها و عدم توجه به توصیه های ایران، مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را گذراند که بر اساس آن کلیه همکاری های داوطلبانه ما با آژانس متوقف می شد.

اتهامات جدید پس از رفع ابهامات سابق؟

حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که معتقد بود کشورهای غربی با استفاده از گزارش البرادعی ضمن رفع ابهامات گذشته از فعالیت های هسته ای ایران به طرح اتهامات جدید علیه کشورمان خواهند پرداخت، گفت: آنچه که ما با آژانس توافق کرده ایم در چارچوب همان طرح موسوم به مدالیته بوده که نهایتا 6 موضوع مورد نظر آژانس پاسخ داده شد و مختومه بودن آنها نیز از سوی آژانس رسما اعلام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اتهاماتی که پس از این شش موضوع مطرح می شود عموما در چارچوب همان مطالعات ادعایی بوده که پایه و اساسی هم ندارد و همانطور که می دانید برخی از آنها به نقل قول های با واسطه ای از فردی که اکنون زنده نیست باز می گردد!

وی یاد آور شد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخگویی به اتهامات بی پایه و اساس نیست و ما معتقدیم موضوع هسته ای مان در چارچوبی فنی و حقوقی برررسی و نهایتا توسط مسئولان مرتبط مختومه اعلام شده و در حال حاضر نیز روند بررسی موضوع هسته ای ایران به حالت عادی درآمده است.

پرونده چگونه بسته شده است؟

حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه در حال حاضر و علیرغم تداوم بررسی مسئله هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل، تهران چگونه عادی شدن پرونده هسته ای را مورد تاکید قرار می دهد؟ گفت: ما در چارچوب مدالیته مورد توافق ایران و آژانس به این نتیجه رسیدیم که در صورت حل و فصل مسائل شش گانه مورد نظر دیده بان هسته ای سازمان ملل بررسی موضوع هسته ای ایران روال عادی خود را پیدا کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: موضوع مذکور در گزارشات مختلف البرادعی و نامه هایی که به صورت رسمی منتشر شده منعکس شده و هر شش موضوع در حال حاضر خاتمه یافته و لذا بر اساس تفاهم انجام شده طبیعی است که همانطور که مراحل پیشین در آن چارچوب اجرا شده بند آخر آن نیز باید اجرا شود.

توصیه به 1+5

وی در ادامه کشورهای موسوم به گروه 1+5 به واقع گرایی و اتخاذ رویکردی منطقی دعوت کرد و گفت: این کشورها باید بدانند که مبارزه با حقوق ملت ایران و قانون ستیزی نتیجه ای نداشته و سیاستی ناکارآمد است و این مسئله از چند دهه قبل نیز در این کشورها ثابت شده است و اگر این کشورها تسلیم قانون و حقوق بین الملل شوند می توانند جایگاه خود در این خصوص را بازسازی نمایند.

خبرنگاری با اشاره به مواضع روز گذشته سخنگوی دولت از حسینی پرسید در حالی که الهام از عدم وجود ضرورت برای گفتگو با 1+5 در شرایطی که مسئله هسته ای تمام شده، چگونه شما این کشورها را به اتخاذ رویکردی منطقی دعوت می کنید؟ که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت البته این دو موضوع خیلی ارتباطی به هم ندارد؛ ما اعلام کرده ایم که برای گفتگو با این کشورها در خصوص مسائل مختلف که پیش از این اعلام شده آمادگی داریم و توصیه هایی که ما به این کشورها کرده ایم به احتمال حرکت آنها به سمت صدور قطعنامه جدید باز می گردد.

پیشنهاد هسته ای جدید آلمان؟

حسینی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص ارائه پیشنهادی جدید از سوی سفیر آلمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره غنی سازی اورانیوم نیز گفت: ما در این خصوص موضعی اصولی داشته و بارها آن را اعلام کرده ایم اما با تشکیل مرکز بین المللی سوخت مشروط به آنکه مخالفتی با حق کشورها در غنی سازی در خاک خود نداشته باشد مخالفتی نداریم.

واکنش تهران به قطعنامه جدید

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره واکنش ایران به احتمال صدور قطعنامه جدید از سوی 1+5 تصریح کرد: درصورت صدور قطعنامه جدید جمهوری اسلامی ایران موضعی متناسب همچون زمان صدور قطعنامه های پیشین اتخاذ خواهد کرد ضمن آنکه معتقدیم این قطعنامه هیچ گونه توجیه حقوقی نداشته و امروز هم کاملا ثابت شده که اساس ارجاع مسئله هسته ای ایران به شورای امنیت اقدامی غیر منطقی بوده است.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص برنامه تهران برای همکاری های آتی خود بر اساس طرح اقدام با آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: بازدیدهای آژانس از تاسیسات اتمی ما در چارچوب NPT و مقررات آژانس انجام شده و ما نسبت به آن از ابتدا پایبند بوده ایم و در آینده نیز برای ادامه این روند مشکلی نداریم.

حسینی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص جزئیات نسل جدید سانتریفیوژهای نصب شده و بومی در تاسیسات غنی سازی نطنز گفت: در این مورد همان چیزی که در گزارش آژانس منعکس شده کفایت می کند و مسائل بیش از آن را باید مسئولان مرتبط با موضوع توضیح دهند.

برنامه تهران برای مقابله با صدور قطعنامه جدید

در ادامه این نشست خبری یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید گویا صدور قطعنامه جدید برای ایران به امری عادی تبدیل شده! تهران در شرایط کنونی چه تدابیری برای استفاده از مواضع روسیه و چین جهت مقابله با صدور قطعنامه جدید در نظر گرفته است؟ که حسینی در پاسخ یاد آور شد: البته ما نسبت به کلیه کشورهایی که با این موضوع ارتباط دارند در رایزنی و مشورت سیاسی و مستقیم هستیم و یکی از محورهای اساسی بحث ما نیز انتظارات ایران از آنهاست .

وی تاکید کرد: انتظار ما از این کشورها این است که مطابق با واقعیات، منطق و آنچه بین ایران و آژانس گذشته مواضع آتی خود را تنظیم نماییم ضمن آنکه معتقدیم در حال حاضر می توان شفافیت و صراحت فعالیت های هسته ای ایران را به وضوح مشاهده کرد و به هر حال از این کشورها خواسته ایم بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری نماید.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ما در این مسیر هیچ گاه مطرح نکرده ایم که به مواضع کشورهای دیگر تکیه کرده یا تصمیمات خود را بر اساس آن اتخاذ می کنیم، مواضع و فعالیت های ما در این چارچوب همواره بر مبنای قانون بوده و بر همین مبنا نیز ادامه خواهد یافت اما تلاشی که در مذاکرات با کشورهای دیگر داریم بر این محور متمرکز است که آنها نیز بر اساس واقعیات موجود به تصمیم گیری بپردازند .

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص میزان تاثیر فشارهای اقتصادی بر ملت ایران تاکید کرد: فشارهای اقتصادی برای ملت و کشور ما چیز جدیدی نیست و از روزهای آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انواع تحریم ها مواجه بوده ایم ضمن آنکه معتقدیم کشوری با قابلیت های جمهوری اسلامی ایران را اساسا نمی توان مورد تحریم قرار داد.

ابزار تحریم، شکست خورده است

سخنگوی وزارت امور خارجه تحریم را ابزاری شکست خورده توصیف کرد و یاد آور شد: ما معتقدیم با استفاده از چنین ابزارهایی نمی توان ملتی را که بر حقوق خود پافشاری می کند به عقب نشینی وا داشت البته ممکن است در این مسیر مشکلاتی برای کشور پیش آید که ما نیز گزینه های لازم برای مقابله با آنها را طراحی کرده و در نظر داریم.

رویکرد رسانه های غربی طبیعی است

وی رویکرد خاص رسانه های غربی در مواجهه با گزارش البرادعی از آخرین تحولات موضوع هسته ای ایران را کاملا طبیعی دانست و افزود: طبیعی است که آمریکا و رسانه های وابسته به او و صهیونیست ها همواره تلاش می کنند با تمرکز بر نقاط ضعف گزارش البرادعی در راستای تاثیرگذاری بر پیروزی های ایران اقدام نمایند اما این شگردها هیچ گاه موفق نبوده است.

حسینی سکوت اتحادیه اروپا در قبال ثمربخشی طرح اقدام را سئوال انگیز توصیف کرد و ادامه داد: این سئوالی است که برای ما نیز مطرح است چرا که اساس شکل گیری طرح اقدام بر مبنای تلاش های البرادعی، سولانا و ایران متمرکز بوده و توقع طبیعی ما نیز این است که ابتکاری را که در آغاز با همکاری همه انجام شده در انتها و زمان رسیدن به نتیجه نیز با حمایت قاطع و قوی اتحادیه اروپا و شخص آقای سولانا مواجه شود.

تداوم رایزنی ها درباره سفر احمدی نژاد به عراق

حسینی در خصوص علت تعویق دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق گفت: پیش از این علت تعویق مذاکرات را توضیح داده ایم و زمان انجام آن نیز به زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره زمان قطعی سفر محمود احمدی نژاد به عراق نیز اظهار داشت: زمانی که برای دیدار دکتر احمدی نژاد مطرح شده فعلا 12 اسفند ماه است اما رایزنی ها برای تعیین دقیق زمان این سفر همچنان ادامه خواهد داشت.

حسینی در خصوص علت ناراحتی جرج بوش از سفر احمدی نژاد به عراق که از سوی رسانه های غربی منعکس شده گفت: اساسا آمریکایی ها از تقویت مناسبات بین کشورهای منطقه و همگرایی آنها ناراحت بوده و سیاست آشکار آنها تفرقه افکنی و دامن زدن به اختلافات بین کشورهای منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر منتشر شده مبنی بر اعلام نگرانی شهردار بصره نسبت به آنچه احتمال ترورش از سوی ماموران کنسولگری ایران در این شهر خوانده بود را تکذیب کرد و گفت: چنین خبری صحت ندارد و در تحقیقات ما غیر صحیح بودن آن مشخص شده است.

واکنش به نتایج انتخابات پاکستان

وی در واکنش به کسب اکثریت آرا از سوی حزب مردم در انتخابات اخیر پاکستان نیز اظهار داشت: انتخابات خوبی را در پاکستان شاهد بودیم و معتقدیم پیروز واقعی این انتخابات ملت فهیم پاکستان بودند ضمن آنکه جا دارد از دولت، ملت و احزاب سیاسی پاکستان که فعالانه در این عرصه شرکت کرده اند تشکر نماییم.

حسینی موضع ایران را احترام به نتایج به دست آمده در انتخابات اخیر پاکستان اعلام کرد و افزود: ما علاوه بر آنکه نتیجه انتخابات را محترم می شماریم به تصمیمات دولت پاکستان نیز در این خصوص احترام می گذاریم.

نتیجه نامه ایران به سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نتیجه نامه ای که سفیر ایران در سازمان ملل مدتی قبل در اعتراض به تهدیدات رژیم صهیونیستی به مدیریت این نهاد بین المللی ارسال کرده بود گفت: البته هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نشده و به هر حال ما از این نهاد بین الملل خواسته ایم بر اساس تکالیفی که بر عهده دارد اقدامات لازم را در جهت بررسی اعتراض ایران به تهدیدات مکرر رژیم صهیونیستی انجام دهد.

مواضع رئیس پارلمان اردن بی اساس است

وی مواضع اخیر رئیس پارلمان اردن علیه کشورمان را بی اساس دانست و گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه همواره نقشی مثبت و سازنده بوده و این موضوع مورد اذعان بسیاری از کشورهای منطقه قرار دارد؛ ما در فلسطین و لبنان نیزهمواره نقشی مثبت داشته و بر لزوم همگرایی و تفاهم بین کشورهای مختلف تاکید کرده ایم.

حسینی طرح چنین مطالبی را صرفا مطرح کردن ادعاهای بی پایه و اساس و برگرفته از اتهامات بی مورد آمریکایی ها دانست.

پیگیری موضوع کامیون داران ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نتیجه پیگیری های وزارت خارجه در ارتباط با مشکلات کامیون داران ایرانی در مرز ایران و ترکمنستان افزود: ما مشکلات در این خصوص را از سه طریق تهران، سفارت ایران در ترکمنستان و مسئولان مرزی پیگیری می کنیم و البته به واسطه حضور پر تعداد کامیون داران عزیز در نقاط مرزی با ترکمنستان بعضا مشکلاتی پیش می آید که به محض انتقال به مسئولان حل و فصل می گردد.

وی همچنین خواستار مساعدت بیشتر مقامات ترکمنستان برای حل مشکلات کامیون داران ایرانی در نقاط مرزی دو کشور شد.

چشم پوشی از تحولات بالکان برای ...

یکی از خبرنگاران از حسینی سئوال کرد برخی تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی ایران برای جلب حمایت روسیه در خصوص موضوع هسته ای اش از ایفای نقش در منطقه بالکان و به خصوص موضوع کوزوو پرهیز می کند ،موضع شما در این خصوص چیست؟ که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ با رد چنین مسئله ای گفت: جمهوری اسلامی نمی تواند نسبت به مسائلی که در مناطق مختلف رخ می دهد بی توجه یا بی تفاوت باشد.

حسینی تاکید کرد: ما بر اساس اصول و ارزش هایی که به آن معتقدیم مسائل سیاسی نقاط مختلف جهان را به طور دقیق ارزیابی کرده و پس از نهایی شدن موضع، نظر خود را اعلام خواهیم کرد.

راهکار تهران برای مقابله با تروریسم منطقه ای

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله ترکیه به شمال عراق نیز با تاکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای مشترک منطقه ای برای مقابله با گروه های تروریستی افزود: ما از گذشته اقدامات لازم را برای تقویت امنیت مرزهای خود انجام داده ایم اما در موضوع مقابله با گروه های تروریستی همچون پ. ک . ک تاکید داریم که بهترین راه حل همکاری های امنیتی کشورهای منطقه است.

وی همچنین یکی از عوامل اصلی حضور و تداوم حیات گروه های تروریستی در منطقه را حضور نیروهای بیگانه در خاورمیانه دانست.