کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی به زودی نمایان می شود

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد ستاد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی از این جهت که توجه را به علل افزایش ورودی پرونده ها معطوف می کند و در شناخت علل و ارائه راهکار آن موثر است، دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

وی معتقد است، با وجود اقداماتی که طی سالهای اخیر انجام شده، همچنان اطاله دادرسی جزء مشکلات اساسی در دستگاه قضائی است و افزایش ورودی پرونده ها نیز به این امر دامن زده است.

قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه افزایش سالانه ورودی پرونده ها متناسب با امکانات و نیروی انسانی نیست، خاطر نشان کرد: نیروی انسانی مستقر در محاکم جوابگوی حجم بالای پرونده ها نیست.

وی اظهار داشت: عدم آشنایی مردم با مقررات نیز از سوی دیگر موجب شده تا در معاملات و یا تنظیم سند دقت لازم را نکرده و در نهایت با مشکل حقوقی مواجه و راهی دادگاه و مراجع قضائی شوند.

بهرامی همچنین عدم دقت در ارجاع پرونده به شعبات را یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: عدم دقت باعث می شود، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع نشود و این امر در نهایت باعث اتلاف وقت و اطاله دادرسی می گردد.