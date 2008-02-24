8 تکواندوکار تیم ملی ایران امروز به مصاف حریفان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 54- کیلوگرم که 21 نفر حضور دارند تیم ایران با دو نماینده به مصاف حریفان خواهد رفت. در این وزن هادی مستعان در اولین دیدار با "دوگان تیر" از اتریش مبارزه می کند و در صورت برتری به مصاف "دانان ماهوویچ" از سوئد خواهد رفت. در آن سوی جدول نیز علیرضا شکوری در مبارزه نخست خود با "لیوک رنگاسامی" از انگلستان دیدار می کند که در صورت برتری به دیدار "سرجیک کالوب" تکواندوکار دیگری از انگلستان خواهد رفت.

محمدرضا بابادی نماینده کشورمان در وزن 62- کیلوگرم نیز در دور اول با "جیمز بودین" از بلژیک دیدار خواهد داشت. وی در دور دوم با "اریک تاور" از مکزیک مبارزه می کند. در این وزن 49 تکواندوکار حضور دارند.

دو نماینده دیگر ایران در بخش آقایان در وزن 78- کیلوگرم امروز با 32 تکواندوکار دیگر رقابت خواهند کرد. روح الله طالبی در دور نخست با "زیتولاس زیکوویچ" از لیتوانی دیدار خواهد کرد و سپس به مصاف برنده مبارزه دو تکواندوکار انگلیسی می رود. در آن سوی جدول هم کوروش رجلی در اولین دیدار با "دژان مارکویچ" از صربستان دیدار می کند. وی در دور دوم با برنده جدال تکواندوکاران هلند و بلژیک مبارزه خواهد کرد.

در بخش بانوان هم تیم ایران دو نماینده دارد که که در وزن 47- کیلوگرم فاطمه نعمتی در میان 18 تکواندوکار دور نخست با "ناتالی اسپانگ" از سوئیس مبارزه می کند و در صورت برتری با برنده مبارزه تکواندوکاران نروژ و مکزیک دیدار خواهد داشت. همچنین در وزن 55- کیلوگرم نیز که 23 نفر حضور دارند آیتک معمارزاده دور اول با "گریکا میچولی" از مکزیک دیدار می کند و در صورت برتری به مصاف تکواندوکاری از آلمان خواهد رفت.