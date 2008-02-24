به گزارش خبرنگار مهر، همایش مذکور با تغییرات دیگری هم همراه شده است؛ از جمله اینکه نام رئیس جدید دانشگاه تهران (فرهاد رهبر) به فهرست افرادی که از آنها تقدیر خواهد شد، اضافه شده است. علاوه بر این با مشخص شدن برندگان بیست و پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی، اسامی برگزیدگان این جایزه که آثارشان توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده نیز به فهرست افزوده شده است.

به این ترتیب در همایش "تقدیر از مولفان و مترجمان دانشگاه تهران" از 100 نفر از چهره های برتر نشر دانشگاه تهران (در حوزه ترجمه و تالیف)، برندگان 25 دوره کتاب سال که آثارشان را این انتشارات منتشر کرده است و برخی دیگر از چهره های فرهنگی دانشگاه تهران تجلیل خواهد شد.

این همایش از ساعت 16 تا 18 روز سه شنبه 14 اسفند (روز احسان و نیکوکاری) در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود. تغییر زمانی صورت گرفته به دلیل جایگزینی فرهاد رهبر در پست ریاست دانشگاه به جای عمید زنجانی بوده است.

مهر پیش از این اسامی 46 نفر از مولفان و مترجمانی را که تقدیر از آنها قطعی شده، منتشر کرده است.

مراسم مذکور قرار بود همزمان با 61 سالگی انتشارات دانشگاه تهران به عنوان کهن ترین ناشر دانشگاهی و از قدیمی ترین انتشاراتی های کشور برگزار شود که به دلیل وضعیت نامساعد جوی در اواسط دی ماه و در پی آن تعطیلی برخی مراکز آموزشی و دولتی به زمانی دیگر موکول شد.

بر اساس اعلام، سخنرانی فرهاد رهبر و دکتر عمید زنجانی (روسای قبلی و فعلی دانشگاه تهران)، علی اکبر موسوی موحد معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و اجرای موسیقی توسط چند گروه از دیگر برنامه های همایش است.