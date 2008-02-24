به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سلطانی فر دبیر علمی کنفرانس ملی سند چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا، صبح امروز در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبیین اهداف و ویژگی های این کنفرانس ملی که قرار است روز چهارشنبه 8 اسفند برگزار شود پرداخت.

وی اهداف اصلی این کنفرانس را جذب منابع بین المللی برای توسعه، ایجاد حفظ و ثبات در محیط بین الملل، تسهیل سازی مناسب از کشور به عنوان یک فرصت جمعی و تعامل با کشورهای منطقه و بین الملل توصیف کرد.

سلطانی فر اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز باید تمام منابع ملی را در نظر گرفت و یک استراتژی مدون طراحی کرد.

وی تصریح کرد: سیاست خارجی توسعه گرا شرط مهم توسعه داخل است که می تواند باعث ارائه چهره ای مناسب و جذاب شود.

سلطانی فر با اشاره به اینکه تا کنون 135 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارائه شده است، گفت: سخنران افتتاحیه این همایش دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع است و مهندس مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران دیگر این همایش است.

دبیر علمی کنفرانس ملی سند چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا، از آقایان نهاوندیان، هادی سمتی، محمود سریع القلم و ابراهیم متقی به عنوان دیگر سخنرانان این کنفرانس نام برد.

وی گفت: سیاست خارجی متناسب با اهداف سند چشم انداز سیاستی توسعه گرا مبتنی بر تعامل بین المللی، از بین بردن تنش ها بدون وادادگی و انفعال در جهان امروز است.

سلطانی فر با بیان اینکه سند چشم انداز بیست ساله به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و غیر قابل تغییر است، گفت: ما در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکارهای اجرایی سند را دنبال می کنیم.