واکنش جریان صدر به عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سمیسم اظهار داشت : ما مخالفت خود را با هرگونه عملیات نظامی در خاک عراق اعلام می کنیم و از دولت مرکزی می خواهیم که مسئولیتهای قانونی خود را در برابر حمایت از ملت عراق بر عهده بگیرد.

سمیسم خاطرنشان کرد: ما خواستار حل مسالمت آمیز بحران مرزهای شمال عراق و ترکیه هستیم و بر این باوریم که نظامیان اشغالگر(آمریکا) و دولت مرکزی، مسئول نقض حاکمیت عراق از سوی کشورهای همسایه هستند.

وی در ادامه از کردهای عراق خواست تا موضع مخالف خود را با هر گونه دخالتهای خارجی و سیاستهایی که امنیت را هدف قرار می دهد؛ اعلام کنند، زیرا به گفته وی، آنچه که در شمال عراق رخ می دهد تنها به کردها مربوط نمی شود، بلکه به طور کلی به تمام ملت عراق مربوط است.

به گزارش مهر، ارتش ترکیه روز جمعه نیز در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور پنجشنبه شب برای تعقیب عناصر حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک به شمال عراق یورش بردند.

در این بیانیه آمده است: عملیات زمینی بعد از حمله هوایی و توپخانه ای علیه پایگاههای پ.ک.ک در بخش عراقی مرز بین ساعت 10:00 تا 18:00 به وقت محلی در روز پنجشنبه صورت گرفت.

حدود 10 هزار نظامی ترکیه در عملیات زمینی علیه پ.ک.ک شرکت دارند.