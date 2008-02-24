راه اندازی بانک مقالات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بذر افشان گفت : بانک اطلاعاتی مقالات منتشر شده در نشریات معتبر علمی و بین المللی و همچنین سمینارهای داخلی و خارجی از سوی پژوهشگران و محققین مرکز در سایت http://lib.itrc.ac.ir مستقر و آماده بهره برداری شد.

وی اضافه کرد : دو پایگاه با عناوین پایگاه اطلاعاتی مقالات لاتین و پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی امکان جستجو و بازیابی نتایج فعالیتهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران این مرکز را در قالب مقاله و نوشتارهای علمی فراهم آورده است.

متقاضیانی که مایلند نسخه چاپی و یا الکترونیکی مقاله درخواستی را دریافت کنند می توانند با جستجو در وب سایت ذکر شده و با تماس با شماره تلفن 88003490 از این مقالات استفاده کنند.

روز آمد سازی بانکهای اطلاعاتی یاد شده حاصل ارتقاء پتانسیل های بالفعل پژوهشگران مرکز تحقیقات مخابرات ایران در عرصه تولید اطلاعات در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات است.