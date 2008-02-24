پروژه کنار گذر شمالی مشهد 56 درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر علیپور ظهر امروز در بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی و جمعی از مسئولان استان خراسان رضوی، از روند اجرای پروژه کنارگذر شمالی مشهد، با اشاره به پیشرفت بسیار مناسب این پروژه طی دو سال گذشته، افزود: اجرای این پروژه در کاهش ترافیک درون شهری مشهد و نظم بخشیدن به تردد خودروهای سنگین در محدوده این شهر بسیار موثر است.

وی اظهار داشت: پروژه کنار شمالی شهر مشهد با اعتبار بالغ بر 112 میلیارد تومان از کیلومتر 25 جاده مشهد- قوچان شروع شده و با عرض 44 متر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت، شش دستگاه تقاطع غیر همسطح، 270 دستگاه پل کوچک و هفت دستگاه پل بزرگ و رودخانه ای است.

علیپور ادامه داد: یک میلیون تن آسفالت، 220 هزار متر مکعب بتن و چندین میلیون مترمکعب خاک ریزی موارد اساسی مورد نیاز این طرح است.

وی تصریح کرد: این پروژه تا به حال طرح 56 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و 56 میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز آن نیز هزینه شده است و اعتبارات سال 86 آن نیز کاملا اختصاص یافته است.





