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۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

سفر رسانه ای خراسان رضوی (16)

پروژه کنار گذر شمالی مشهد 56 درصد پیشرفت داشته است

پروژه کنار گذر شمالی مشهد 56 درصد پیشرفت داشته است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه آزادراههای استان خراسان رضوی از پیشرفت 56 درصدی پروژه کنار گذر شمالی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر علیپور ظهر امروز در بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی و جمعی از مسئولان استان خراسان رضوی، از روند اجرای پروژه کنارگذر شمالی مشهد، با اشاره به پیشرفت بسیار مناسب این پروژه طی دو سال گذشته، افزود: اجرای این پروژه در کاهش ترافیک درون شهری مشهد و نظم بخشیدن به تردد خودروهای سنگین در محدوده این شهر بسیار موثر است. 

وی اظهار داشت: پروژه کنار شمالی شهر مشهد با اعتبار بالغ بر 112 میلیارد تومان از کیلومتر 25 جاده مشهد- قوچان شروع شده و با عرض 44 متر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت، شش دستگاه تقاطع غیر همسطح، 270 دستگاه پل کوچک و هفت دستگاه پل بزرگ و رودخانه ای است. 

علیپور ادامه داد: یک میلیون تن آسفالت، 220 هزار متر مکعب بتن و چندین میلیون مترمکعب خاک ریزی موارد اساسی مورد نیاز این طرح است.

وی تصریح کرد: این پروژه  تا به حال طرح 56 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و 56 میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز آن نیز هزینه شده است و اعتبارات سال 86 آن نیز کاملا اختصاص یافته است. 
 
 

کد مطلب 644639

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