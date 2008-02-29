کاهش هزینه و رنج بیماران سرطانی با داروهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشنگتن پست این دارو که Genentech نام دارد می تواند رشد تومورهای سرطانی سینه را به شدت کاهش دهد.

بنابر همین گزارش از آنجایی که سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطانها در میان زنان است، این دارو می تواند کمک قابل ملاحظه ای به جلوگیری از پیشرفت بیماری کرده و مقدمه ای برای درمان نهایی آن باشد.

البته اخیراً داروهایی برای جلوگیری از روند پیشرفت سرطان ریه و روده بزرگ هم ساخته شده که توسط سازمان غذا و داروی آمریکا مورد تایید قرار گرفته است.

محققان امیدوارند بتوانند با استفاده از این دارو موجب افزایش عمر و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه شوند.

از طرف دیگر با توجه به اینکه رادیوتراپی و شیمی درمانی علاوه بر هزینه بالا عوارض زیادی هم دارد، امید است که با استفاده از این نوع داروها هزینه و رنج کمتری به بیماران سرطانی تحمیل شود.