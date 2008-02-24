وزیر بازرگانی بر ضرورت تاسیس بانک مشترک ایران و مغرب تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی فی مابین ایران و مغرب گفت: سیاست ایران گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است؛ این در حالی است که حجم روابط تجاری امروز ایران و مغرب بیش از 800 میلیون دلار شامل مواد نفتی و غیرنفتی است که البته با توجه به پتانسیلهای خوب دو کشور حجم مبادلات قابل ارتقاء است.

وزیر بازرگانی با اشاره به امضای توافقنامه های مطلوب میان دو کشور طی کمیسیونهای اقتصادی قبلی، افزود: چندین موافقتنامه باقی مانده که امید می رود کارشناسان دو طرف در نشست فعلی بر روی آنها به توافق رسیده و در جلسه اختتامیه این کمیسیون بتوان آنها را به امضا رساند. با تکمیل این توافقنامه ها قطعا بخش های خصوصی دو کشور می توانند در شرایط مساعدتری با هم رابطه برقرار کنند.

در ادامه عبداللطیف معزوز وزیرتجارت مغرب نیز گفت: مغرب بر این باور است که فرصت مناسب و جدیدی برای مرور و ارزیابی کارهای مشترک خود با ایران در کمیسیون پنجم همکاری های مشترک به دست آورده که می تواند راهی برای گسترش تجارت میان دو طرف باشد.

به گفته وی، مبادلات ایران و مغرب طی سالهای اخیر شاهد پاره ای از پیشرفتها بوده که در سال 2005 به رقم 670 میلیون دلاری و در سال 2006 به رقم یک میلیارد دلاری رسیده است اما متاسفانه در سال 2007 میلادی این رقم رو به نزول نهاده و به 860 میلیون دلار رسیده است.

معزوز نفت و فرآورده های نفتی را مهمترین بخش صادرات ایران به کشورش دانست و خاطرنشان کرد: از سوی مغرب نیز فسفات و فرآورده های آن به عنوان مهمترین کالاهای صادراتی به ایران به شمار می آید. آنچه در این راستا به ما امید می دهد ظهور برخی کالاهای جدید درمبادلات دو کشور از جمله خشکبار، خرما و ادویه جات است؛ ضمن اینکه مغرب نیز به ایران کالاهایی با پشتوانه فناوری اطلاعات صادر می کند.

وی از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در کشورش دعوت به عمل آورد و گفت: مغرب پنجره ای را با یک میلیارد مصرف کننده به روی تجار ایرانی می گشاید چراکه محصولات از طریق این کشور به اروپا، آفریقا و آمریکا صادر می شود.

به گفته وزیر تجارت مغرب، صنایع خودروسازی و منسوجات در شمال مغرب، شیلات و خدمات فناوری درجنوب و شرق این کشور زمینه های مناسبی پیش روی تجار ایرانی قرار داده است.

وی تاکید کرد: طرفین می توانند با تشویق بخش خصوصی به استفاده از امکانات تجاری در دسترس خود از فعالان اقتصادی بهره برداری لازم را در راستای شکوفایی اقتصادی داشته باشد.

همچنین میرکاظمی در بخش دیگری از این نشست گفت: باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که شرکتها و بازرگانان از توانمندی های دو کشور بهره مندی بیشتری داشته باشند. در این راستا وظیفه دو دولت نیز فضاسازی برای ارتقا سطح روابط است.

وی اظهار داشت: موافقتنامه های حمل و نقل هوایی و روابط بانکی در حد کارگزاری قبلا به امضا رسیده اما موافقتنامه های گمرکی، همکاری های کشتیرانی و موافقتنامه تعرفه ترجیحی نیز باید به امضا رسد. در زمینه گردشگری نیز نیاز است که تلاش های بسیاری صورت گیرد.

وزیر بازرگانی گفت: در زمینه بانکی سطح روابط دو کشور باید از سطح کارگزاری ارتقا یابد و به تاسیس شعب و ایجاد بانک مشترک میان بانکهای خصوصی دو طرف منجر شود. از سوی دیگر اعطای تسهیلات به تجار و بازرگانان برای خرید از کشورهای متقابل نیز باید صورت گیرد. اگر این کار عملیاتی شود بخش خصوصی نیز باید تلاش کند تا از این زمینه بهره برداری لازم را داشته باشد.

میرکاظمی افزود: اعزام هیئتها و برگزاری نمایشگاه ها در توسعه روابط بسیار مفید است، این درحالی استکه ایران علاقمند است که حجم تبادلات غیرنفتی توسعه یابد.