  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۷

قرآن کریم برای نخستین بار به زبان دینکا ترجمه شد

قرآن کریم برای نخستین بار به زبان دینکا ترجمه شد

برای نخستین بار جزء سی ام قرآن کریم به زبان دینکا ترجمه و در یک هزار نسخه چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرآن با همکاری رایزنی فرهنگی ایران با جمعیة الدینکا (مؤسسه فرهنگی تازه مسلمان شده ها) و پس از بررسی صحبت ترجمه، به چاپ رسیده است .

زبان دینکا در قبایل جنوب سودان و کشورهای همسایه، اوگاندا، آفریقای مرکزی. سومالی واتیوپی رایج است و حداقل شش میلیون نفر به این زبان تکلم دارند .

این موضوع که گرایش به اسلام در میان قبایل یاد شده رو به افزایش است و از نیازهای اولیه تازه مسلمانها نیز آشنائی با کتاب آسمانی مسلمانان است، ضرورت ترجمه و چاپ قرآن به زبان دینکا را موجب شده است .

 

 
 
 

کد مطلب 644678

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها