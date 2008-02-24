قرآن کریم برای نخستین بار به زبان دینکا ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این قرآن با همکاری رایزنی فرهنگی ایران با جمعیة الدینکا (مؤسسه فرهنگی تازه مسلمان شده ها) و پس از بررسی صحبت ترجمه، به چاپ رسیده است .

زبان دینکا در قبایل جنوب سودان و کشورهای همسایه، اوگاندا، آفریقای مرکزی. سومالی واتیوپی رایج است و حداقل شش میلیون نفر به این زبان تکلم دارند .

این موضوع که گرایش به اسلام در میان قبایل یاد شده رو به افزایش است و از نیازهای اولیه تازه مسلمانها نیز آشنائی با کتاب آسمانی مسلمانان است، ضرورت ترجمه و چاپ قرآن به زبان دینکا را موجب شده است .







