به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر یک‌شنبه در دیدار جمعی از سپاهیان و جمعی از کارمندان آموزشی و پژورش با اشاره به موضوع گزارش البرداعی درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت: مردم ایران اسلامی همواره با تکیه بر ایمان و استقامت توانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.



وی گفت: در مسئله دستیابی به انرژی هسته‌ای نیز این ایستادگی و پایمردی مسئولان و ملت برای دستیابی به حق مسلم خودبود که منجر به پیروزی شد.



این مرجع تقلید در ادامه موضوع انتخابات و اهمیت حضور مردم در آن را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسئله انتخابات از اهمیت بسیاری در شرایط کنونی برخوردار است و همه باید در این انتخابات حضور گسترده‌ای داشته باشند.



وی تأکید کرد: شرکت در انتخابات بر همه لازم و واجب است.



آیت الله نوری همدانی خصوصیات کاندیداهای منتخب مردم را بر شمرد و اظهار کرد: مردم باید در انتخابات به افراد مؤمن،‌ متعهد و با تقوا رأی دهند و کسانی را برگزینند که برای خدمت رسانی به مردم وارد صحنه شده‌اند.



وی افزود: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که به دنبال منافع شخصی نبوده و شجاعت داشته باشند.

