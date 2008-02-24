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۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

آیت الله نوری همدانی:

استقامت رمز موفقیت در پرونده‌ هسته‌ای است

استقامت رمز موفقیت در پرونده‌ هسته‌ای است

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی گفت: مقاومت ایران در دستیابی به انرژی هسته‌ای عامل پیشرفت ما در این مسئله است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر یک‌شنبه در دیدار جمعی از سپاهیان و جمعی از کارمندان آموزشی و پژورش با اشاره به موضوع گزارش البرداعی درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت: مردم ایران اسلامی همواره با تکیه بر ایمان و استقامت توانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.

وی گفت: در مسئله دستیابی به انرژی هسته‌ای نیز این ایستادگی و پایمردی مسئولان و ملت برای دستیابی به حق مسلم خودبود که منجر به پیروزی شد.

این مرجع تقلید در ادامه موضوع انتخابات و اهمیت حضور مردم در آن را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسئله انتخابات از اهمیت بسیاری در شرایط کنونی برخوردار است و همه باید در این انتخابات حضور گسترده‌ای داشته باشند.

وی تأکید کرد: شرکت در انتخابات بر همه لازم و واجب است.

آیت الله نوری همدانی خصوصیات کاندیداهای منتخب مردم را بر شمرد و اظهار کرد: مردم باید در انتخابات به افراد مؤمن،‌ متعهد و با تقوا رأی دهند و کسانی را برگزینند که برای خدمت رسانی به مردم وارد صحنه شده‌اند.

وی افزود: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که به دنبال منافع شخصی نبوده و شجاعت داشته باشند.

کد مطلب 644679

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