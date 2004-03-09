ورود عراق به بازار نفت ، جذب سرمايه را براي ايران مشكل مي كند

مدير مطالعات موسسسه مطالعات انرژي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درپاسخ با اين سوال كه "آيا ايران ظرفيت جذب 3/17 ميليارد دلار تسهيلات بيع متقابل و 9/13 سرمايه گذاري خارجي را در بخش نفت دارد " گفت : صنعت نفت ايران توان جذب سرمايه بسياري را دارد اما بررسي هاي مقدماتي حاكي از آن است كه ايران در اين زمينه با محدوديت هايي روبرو است .

دكتر محمد مزرعتي اضافه كرد : از سويي بررسي هاي مقدماتي نشان مي دهد كه شركتهاي بين المللي از عملكرد پروژه هاي بيع متقابل رضايت نداشته و خواستار تنوع در قراردادهاي نفتي ايران هستند به طوري كه اين عامل انگيزه سرمايه گذاران را براي سرمايه گذاري درايران كاهش داده است .

وي اضافه كرد : از سويي ديگر ، عراق با ورود خود، به بازار بزرگي براي سرمايه گذاري تبديل شده است چرا كه اين كشور از انواع قراردادهاي نفتي براي توسعه ذخاير خود استفاده مي كند و اين خود عاملي براي تشويق شركتهاي بين المللي محسوب مي شود .

وي درادامه برتنوع قراردادهاي نفتي دركشور تاكيد كرد و گفت : درميدان هايي كه ريسك سرمايه گذاري درآن ها بالاست به منظور جذب سرمايه و تشويق سرمايه گذاران مي توان از قرارداد مشاركت در توليد استفاده كرد .

وي افزايش عمر ميدان را از مهمترين مزاياي قراردادهاي مشاركت در توليد عنوان كرد و گفت : با توجه به اين كه قراردادهاي مشاركت در توليد براساس روشهاي بلند مدت همانند ازدياد برداشت و افزايش ضريب بازيافت مخازن برنامه ريزي مي شوند اين امرباعث افزايش عمر ميادين نفتي مي شود .

وي درادامه تصريح كرد : اين درحالي است كه درقراردادهاي بيع متقابل سرمايه گذار به اين مهم توجه كافي ندارد كه اين امر در مواردي باعث شده كه ضريب بازيافت بعضي از مخازن بسيار كاهش يابد .

وي اظهارداشت : مشاركت سرمايه گذار در توليد ، ريسك و قيمت ازمهمترين عواملي است كه براي سرمايه گذاران حتي در ميادين با ريسك بالا انگيزه سرمايه گذاري را ايجاد مي كند .