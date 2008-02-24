اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کامیار فراهانی‌فرد کارشناس بازار سرمایه موضوع بورس را آموزش می‌دهد. در این برنامه دکتر بنازاده استاد دانشگاه درباره بیمه حمل و نقل و میرزایی کارشناس بیمه درباره پوشش ریسک بیمه صحبت می‌کنند. برنامه "سرمایه" از ساعت 11:35 تا 12 از رادیو تجارت پخش می‌شود.

ـ برنامه "سوی توسعه" فردا شش اسفند در رادیو تجارت از ساعت 12:20 تا 13:45 دقیقه به بررسی پیشرفت‌، موانع و شرایط محقق شدن اصل 44 می‌پردازد. این برنامه همچنین وزارت راه و ترابری و وضعیت راه‌ها و جاده‌ها را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "امید ایران" فردا شش اسفند تولید و صادرات مبل و مسائل و مشکلات این حرفه را در ایران بررسی می‌کند. این برنامه از ساعت 11:5 تا 11:30 از رادیو تجارت روی آنتن می‌رود.

ـ ویژه برنامه اربعین چهارشنبه هشتم اسفند از ساعت 19 تا 20:30 از رادیو تهران پخش می‌شود. پخش مرثیه، گفتگو با مداحان و ... از آیتم‌های این برنامه به سردبیری مجید خسروانجم است. ویژه برنامه "منزل به منزل تا زیارت" روز اربعین 9 اسفند از ساعت 10:30 به مدت دو ساعت روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

ـ "چلچراغ" عنوان ویژه برنامه دیگری از گروه نیمروز است که به سردبیری پژمان کریمی در نظر دارد مراسم عزاداری‌هایی در سطح شهر تهران را پخش کند.

ـ برنامه "فردای روشن" در رادیو سلامت 9 اسفندماه ساعت 10:50 به بررسی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور می‌پردازد. علیرضا الوندی سردبیری برنامه را به عهده دارد.