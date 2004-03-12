در منطقه خوي - اشنويه ،22 ناحيه اميدبخش جيوه ، طلا و مس كشف شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، معاون اكتشافي سازمان زمين شناسي با بيان اينكه اين سازمان 20 زون اكتشافي را براي برنامه سوم تعريف كرده است گفت: نيمي از كار اين زون ها به اتمام رسيده است و ما بقي آن نيز تا پايان برنامه سوم توسعه يعني آخر سال 83 به اتمام خواهد رسيد.

مهندسي مهرپرتو افزود: يكي از زون هاي خوب سازمان زمين شناسي زون خوي - اشنويه است كه در اين منطقه 22 ناحيه اميد بخش جيوه ، طلا و مس كشف شده است كه اطلاعات آن هم اكنون در سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي موجود است.

وي همچنين گفت: براساس نتايج 20 زون اكتشافي برنامه سوم توسعه ، براي سال آينده خبرهاي خوشي در مورد ذخاير طلاي ارسباران داريم كه ارايه خواهيم داد.

به گفته وي، سازمان زمين شناسي در مورد ذخيره طلاي ارسباران در مرحله شناسايي عمومي است و سال آينده كار تفضيلي آن را براي ارزيابي هاي فني و اقتصادي و تعيين عيار و ميزان ذخيره آن آغاز خواهد كرد.

مهرپرتو، در مورد برنامه چهارم توسعه نيز گفت: 20 زون اكتشافي ديگر مشخص شده كه در ادامه زون هاي برنامه سوم توسعه است و اهداف اكتشافي سازمان زمين شناسي در آنها ترسيم شده است.

وي در مورد روشهاي اكتشافي مورد استفاده سازمان زمين شناسي گفت: اين سازمان دائما در حال تجديد نظر در روش هاي اكتشافي است و استراتژي سازمان استفاده از روشهاي نوين است. وي تاكيد كرد: سازمان زمين شناسي از نظر تكنولوژي در روش هاي اكتشافي فاصله اي با كشورهاي ديگر جهان ندارد زيرا اين سازمان از سه سال پيش اقدامات خود را براي كاهش فاصله تكنولوژي در روشهاي اكتشافي آغاز كرده بود.