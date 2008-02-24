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۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

همایش دوسالانه نقاشی معاصر به تعویق افتاد

همایش چهار روزه هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران که قرار بود از پنجم تا هشتم اسفندماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شود، به هفته آینده موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد همزمان با برگزاری هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران و در بخش جنبی این نمایشگاه شامل مجموعه نشست‌های تخصصی نقاشی معاصر، همایشی چهار روزه با حضور استادان، صاحبنظران و هنرمندان در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.

هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران از 23 بهمن در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شده و تا اواخر اسفندماه ادامه دارد. در این نمایشگاه 490 اثر از 380 هنرمند در بخش مسابقه و 124 اثر از 71 هنرمند میهمان به نمایش درآمده است.

کد مطلب 644726

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