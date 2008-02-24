همایش دوسالانه نقاشی معاصر به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد همزمان با برگزاری هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران و در بخش جنبی این نمایشگاه شامل مجموعه نشست‌های تخصصی نقاشی معاصر، همایشی چهار روزه با حضور استادان، صاحبنظران و هنرمندان در سالن اجتماعات موزه هنرهای معاصر برگزار می‌شود.

هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران از 23 بهمن در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شده و تا اواخر اسفندماه ادامه دارد. در این نمایشگاه 490 اثر از 380 هنرمند در بخش مسابقه و 124 اثر از 71 هنرمند میهمان به نمایش درآمده است.