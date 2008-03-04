ساخت فرستنده باند Hf با قابلیت تغییر فرکانس سریع توسط محقق ایرانی

مهندس قادر شکراللهی مقدم مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ارتباطات در زندگی گفت: فرستنده های HF به دلیل برد وسیع امواج رادیویی کاربردهای وسیعی در ارتباطات خشکی و دریایی اعم از تجاری و نظامی دارند.

وی به اهداف طراحی این پروژه پرداخت و افزود: هدف اصلی از انجام این طرح برقراری ارتباط در باند HF با سرعت بالا و امکان تغییر فرکانس بسیار سریع بوده است. در این باند بیشتر ارتباطات جنبه نظامی دارد.

مجری طرح افزود: این فرستنده با شناسایی سیگنال مزاحم یا دشمن، فرکانس مربوط را تشخیص داده و نوع مدولاسیون آن را بدست آورده و با سرعت زیاد ضمن آنکه اقدام به پخش و اختلال آن می کند، فرصت بازسازی گیرنده بر روی فرکانس دیگر را برای ارتباطات مجدد توسط دشمن سلب می کند. این ویژگی در سامانه های جنگ الکترونیکی قابل استفاده است.

شکراللهی مقدم تغییر فرکانس سریع در حدود 40 بار در ثانیه را از مزایای این سامانه ذکر کرد و افزود: این سیستم قادر به ایجاد اختلال به روشهایی چون نقطه ای، شانه ای، سدی با عرض باند متغیر و جاروبی است که به عنوان اختلال کننده HF نیز به کار می رود.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه برای انجام اهداف ارتباطی بر اساس استانداردهای مخابراتی طراحی شده است، ادامه داد: کلیه بخشهای این سامانه توسط کارشناسان داخلی در طی 3 سال طراحی و ساخته شده و از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و مطابق نیازهای داخلی قابل برنامه ریزی است.

شکراللهی مقدم تاکید کرد: علاوه بر این، این فرستنده دارای قابلیت کنترل از راه دور است.

وی با بیان اینکه این طراحی حاصل تلاش در زمینه ساخت تقویت کننده های RF ژنراتورها با بازدهی بالا بوده، به مهر گفت: دستیابی به این توانمندی ما را قادر ساخت تا از دانش فنی آن به فناوری ساخت سامانه های مولد RF با بازدهی بالا دست یابیم که در صنایع لایه نشانی و درایو لیزر کاربردهای زیادی دارد.

وی در خصوص این دستاورد توضیح داد: برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت قویترین RF ژنراتورها برای لایه نشانی در خلا در فرکانس ثابت 56/13 مگا هرتز با قدرت حدود یک کیلو وات شدیم که به دلیل آنکه در کلاس D کار می‌کند از راندمان بالای حدود 80 تا 85 درصد برخوردار است. تاکنون چندین دستگاه به سفارش سازمان انرژی اتمی تولید شده است.

طبق گفته مجری طرح، سیستم RF با فرکانس 12/27 مگاهرتز به منظور استفاده در بخش کیوسوئیچ درایو لیزر برای عملیات برش و کاربردهای صنعتی و پزشکی بکار می رود که از دیگر دستاوردهای این طرح است.

وی به کاربردهای این سیستم پرداخت و گفت : این سامانه دارای کاربردهای تجاری و نظامی است که تاکنون با هزینه های گزاف از خارج خریداری می شد که با همکاری صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) طراحی و به تولید انبوه رسیده است.