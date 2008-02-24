نوری المالکی بار دیگر راهی لندن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"یاسین مجید" مشاور اطلاع رسانی نخست وزیرعراق در این رابطه اظهار داشت : هدف از این سفر تکمیل آزمایشهای پزشکی است که نخست وزیر عراق در اواخر سال گذشته آنها را انجام داده بود.

مالکی در تاریخ 29 دسامبر سال 2007 برای انجام آزمایشهای روتین پزشکی به لندن سفر کرده بود. در این سفر موافقت شده بود که مالکی برای تکمیل آزمایشهای خود بار دیگر به انگلیس سفر کند.

نوری المالکی 57 ساله در آوریل 2006 نخست وزیر عراق شد."علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق نیز گفت : مالکی برای تکمیل آزمایشهای پزشکی خود به لندن سفر کرده است و این مسئله نگران کننده نیست.