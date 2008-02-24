  1. بین الملل
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

برای انجام آزمایشهای پزشکی؛

نوری المالکی بار دیگر راهی لندن شد

نوری المالکی بار دیگر راهی لندن شد

به گفته یک مقام عراقی، نخست وزیر این کشور امروز بار دیگر برای انجام آزمایشهای پزشکی عازم لندن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"یاسین مجید" مشاور اطلاع رسانی نخست وزیرعراق در این رابطه اظهار داشت : هدف از این سفر تکمیل آزمایشهای پزشکی است که نخست وزیر عراق در اواخر سال گذشته آنها را انجام داده بود.

مالکی در تاریخ 29 دسامبر سال 2007  برای انجام آزمایشهای روتین پزشکی به لندن سفر کرده بود. در این سفر موافقت شده بود که مالکی برای تکمیل آزمایشهای خود بار دیگر به انگلیس سفر کند.

نوری المالکی 57 ساله در آوریل 2006  نخست وزیر عراق شد."علی الدباغ" سخنگوی رسمی دولت عراق نیز گفت : مالکی برای تکمیل آزمایشهای پزشکی خود به لندن سفر کرده است و این مسئله نگران کننده نیست. 

کد مطلب 644736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها