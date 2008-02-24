نیمی از جمعیت ایران کودکان و نوجوانان زیر 20 سال هستند

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، سید علی کاظمی ظهر امروز در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه نوجوانان در سمنان با بیان اینکه کودکان و نوجوانان نیازمند برخورد مناسب تری هستند، گفت: سرقت، فرار از منزل، مسائل اخلاقی و مزاحمت دیگران از جرایم کودکان است.

کاظمی خاطرنشان ساخت: سرقت بیشترین جرم کودکان و نوجوانان در ایران است که آمار بالایی در نقاط مختلف کشور دارد و در برخی شهرها ۲۰ ‬ تا ‪ ۳۰ ‬ درصد جرائم را شامل می‌شود.

به گفته وی، این کارگاه با هدف اشاعه حقوق اطفال و گسترش بحث دادرسی ویژه نوجوانان در کشور برگزار شده است که آشنایی قضات، نیروهای انتظامی و مددکاران اجتماعی با مسائل دادرسی جوانان و حقوق کودکان از دیگر اهداف است.

دراین کارگاه که با همکاری دفتر حمایت کودکان سازمان ملل یونیسف برگزار شد ‪ ۴۰ ‬ نفر از روسای کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و کارشناسان انتظامی استان سمنان با شیوه‌های برخورد با نوجوانان بزهکار آشنا شده و آموزش می‌بینند .

در این کارگاه چهار روزه مسائل مربوط به سه دسته از کودکان در معرض خطر، کودکان در معرض بزه و کودکان شاهد جرم مورد بررسی و شیوه برخورد با آنها آموزش داده می‌شود.