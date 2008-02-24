191 طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد واحد زنجان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر پرتوی ظهر امروز به مناسبت ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد واحد زنجان در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد ‪ ۶۲‬طرح انجام شده و ‪ ۱۲۹‬طرح پژوهشی نیز در حال اجراست.

وی همچنین با عنون این که ارائه مقالات پژوهشی به نشست های علمی داخلی وخارجی از برنامه های مهم این واحد دانشگاهی بوده است ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان امسال 190 مقاله پژوهشی به نشست‌های علمی داخلی و خارجی ارائه کرده است که از این تعداد 69 مقاله در همایش‌های بین‌المللی داخلی و خارجی و مابقی نیز در نشست‌های ملی و منطقه‌ای ارائه شده‌ است.

پرتوی گفت: 49 مقاله نیز در مجلات isi توسط اساتید این دانشگاه درمجلات چاپ شده که سهم امسال 16 مقاله بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با تاکید بر این که تحقیق و پژوهش از ابزارهای مهم پیشرفت جوامع بشری است، سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و تحقیقات دانشگاهها را مهم عناون کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند در همه‌ عرصه‌ها تحول ایجاد کند .

پرتوی دانشگاه آزاد را از پیشگامان عرصه تحقیق وپژوهش کشور دانست و افزود: دانشگاه آزاد با فعالیت های گسترده در عرصه تحقیقات و پژوهش،، تحولی بزرگ در بخش پژوهش کشور ایجاد کرده است.

وی اعتبار اختصاص یافته امسال برای اجرای طرح‌های پژوهشی در این دانشگاه را بالغ ‌بر پنج میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: هر سال پنج درصد از کل بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به‌بخش پژوهش اختصاص می‌یابد.

پرتوی تعامل و همکاری با مراکز و دستگاهها در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهش را مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: امسال نیز طرح‌های پژوهشی مهمی که در اختیار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی زنجان قرار گرفته بود، اجراشده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دسترسی به منابع اطلاعاتی روز و ارتباط با شبکه‌های اطلاعاتی دنیا را لازمه‌ اساسی محققان و پژوهشگران دانست و یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با عضویت در کتابخانه‌ دیجیتالی رزنت ‬زمینه بهره‌برداری اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه‌ از میلیون‌ها مجله علمی، مقاله و پایان‌نامه‌ دانشگاههای معتبر جهان را فراهم کرده است.