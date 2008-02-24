96 درصد واجدین شرایط رأی در خراسان جنوبی کارت ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عیسی فرهادی عصر امروز طی نشستی خبری با خبرنگاران مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی تصریح کرد: 343 هزار نفر واجد شرایط رأی در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به مشارکت 80 درصدی مردم خراسان جنوبی در انتخابات گذشته اظهار داشت: پیش بینی می شود در انتخابات 24 اسفند نیز مردم استان رتبه اول در خصوص میزان مشارکت در انتخابات را به خود اختصاص دهند.

فرهادی انتخابات را بزرگترین هدیه جمهوری اسلامی ایران به مردم دانست و خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی در ایران با برگزاری انتخابات های گوناگون تجلی می یابد.

وی با تأکید بر انتخاب اصلح توسط مردم خاطرنشان کرد: از آنجا که قانون خروجی مجلس است لذا ارائه قوانین قوی نیازمند مجلسی قوی است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نقش رعایت اخلاق اسلامی توسط کاندیداها در حضور حداکثری مردم تصریح کرد: اگر در رقابت های انتخاباتی اخلاق اسلامی رعایت شود قطعا شاهد تبدیل رقابت به رفاقت خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که در فضای انتخاباتی انسان های شاخص تری وارد میدان رقابت می شوند لذا از این افراد انتظار می رود در رعایت شئونات اسلامی برای سایر مردم الگو باشند.

فرهادی تأکید کرد: کشوری که پسوند اسلام را یدک می کشد باید قوانین و اخلاق اسلامی به طور کامل در آن رعایت شود.

وی با بیان اینکه انتخابات خبرگان رهبری نمونه بارز اخلاق اسلامی است اظهار داشت: با رعایت قانون تبلیغات هیچ گونه بداخلاقی در بین کاندیداها یا طرفداران آنان صورت نخواهد گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی تمامی موفقیت های جمهوری اسلامی اعم از پیروزی های علمی، سیاسی و ... را مرهون اتحاد و وحدت بین مردم دانست.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال 4 حداقل اعم از حداقل مشارکت مردم در صحنه های نظام، حداقل کارایی، حداقل محبوبیت و حداقل مشروعیت هستند افزود: برای دستیابی به موفقیت مردم و مسئولین باید به دنبال تقویت این مولفه ها باشند.

فرهادی با اشاره به توطئه های مختلف بدخواهان نظام اعم از نا امید کردن جوانان، ایجاد شکاف ذر بین مذاهب، نا امید کردن نخبگان و جلوگیری از سرمایه گذاری های کلان در ایران یادآور شد: در هر برهه ای از زمان که دشمن برای نا امید کردن مردم به سرنوشت نظام نقشه کشیده، مردم فهیم ایران با حضور گسترده تر در صحنه های مختلف نقشه های دشمن را نقش بر آب کرده اند.

وی در پایان نقش رسانه ها را در ترغیب مردم برای حضور گسترده در انتخابات مثبت ارزیابی و عنوان کرد: مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی تا کنون برای پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش های گسترده ای انجام داده اند.