به گزارش خبرنگار مهر، منوچهرمتکی وزیرامورخارجه بعد ازظهر امروز با حضور در دانشگاه علم و صنعت به سئوالات مختلف دانشجویان پیرامون سیاست خارجی دولت نهم و مهمترین مسائل بین المللی پاسخ گفت.

وی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه امروزپدیده جدیدی در جهان در حال رخ دادن است، افزود: اگر شما 40 سال قبل جوانان خاورمیانه را ارزیابی می کردید درمی یافتید که مدل الگوی آنها به طور کلی مدل آمریکایی در اغلب مسائل بوده است اما امروز اگر یک نظرخواهی انجام دهید تغییر نگاهها را به وضوح در خواهید یافت.

متکی چارچوب های اصلی سیاست خارجی کشور را توجه به مبانی انقلاب اسلامی ، قانون اساسی ، ارزشهای موجود در کلام و نظر امام راحل و مقام معظم رهبری دانست واظهار داشت: مسائلی چون مقابله با استکبار و ظلم ستیزی از جمله استراتژی های اصلی دستگاه سیاست خارجی کشور ما هستند که با مواضع منطقی، آنها را در مجامع بین المللی مطرح می کنیم.

وی ادامه داد: البته تفاوت در رویکردهای دولت های مختلف، مسئله ای عادی است، چرا که اساسا سیاست خارجی پدیده ای ثابت نبوده و به تناسب طرح های مختلف ممکن است رویکردهای متفاوتی نیز ایجاد گردد.

وزیرامورخارجه با بیان اینکه ما برای محیط بین المللی حرف داریم، تصریح کرد: به اعتقاد ما برخی از سازوکارهای جهانی عادلانه و پاسخگوی نیازهای امروز بشر نبوده و طرح های مختلفی که با هدف حمایت از رژیم صهیونیستی پی ریزی شده اند دیگر کارایی کافی را ندارند.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ویژه مسئله هسته ای برای کشور خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم و قابل توجه در این خصوص آن است که طرف های مقابل ما حتی در قطعنامه هایی هم که تصویب می کنند اذعان دارند که ایران می تواند از فناوری صلح آمیز هسته ای استفاده کند.

وی با بیان اینکه مشکل ما و آمریکا با بحث هسته ای شروع نشده که با آن پایان یابد یادآور شد: موضوع هسته ای تنها بهانه ای برای آمریکایی ها بوده تا با اتکاء بر آن مسائل دیگری را دنبال کنند، اما ما در طول همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی که در جریان آن تعداد بازرسی هایی که از تاسیسات هسته ای ما انجام شد از 3 هزار روز نفر نیز گذشت، توانستیم به شرایطی برسیم که صراحتا از صلح آمیز بودن فعالیت های کنونی ایران در موضوع هسته ای سخن بگویند.

متکی ادامه داد: امروز و در جریان کار صمیمانه و فعال ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی ما به تمام سئوالات و ابهامات این نهاد بین المللی پاسخ داده و آنها در تک تک موارد به صورت مکتوب اعلام کرده اند که یافته های ما با پاسخ های ایران انطباق داشته و هیچ انحرافی در فعالیت های هسته ای این کشور ندیده ایم.

وزیر امورخارجه موفقیت هسته ای کشور که با گزارش اخیر البرادعی آشکار شده را حاصل کار قوی سیاست خارجی کشورمان دانست و تصریح کرد: اینکه امروز آژانس به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل به این رسیده که ابهاماتش درباره فعالیت های هسته ای ایران کاملا برطرف شده موضوع بسیار مهمی است.

در ادامه جلسه یکی از دانشجویان در خصوص مسئله مذاکره با آمریکا و آنچه که عدول از اندیشه های امام خمینی در این خصوص می خواند از وزیرامورخارجه سئوال کرد که وی در پاسخ با اشاره به محدودیت دامنه این مذاکرات به موضوع عراق گفت: مذاکرات ما با آمریکا صرفا در موضوع عراق و برای کمک به ثبات و امنیت در آن کشور انجام شده و در کشور نیز مورد موافقت مسئولان قرار گرفته است.

وی شرایط آمریکا که این کشور را به مذاکره با ایران در خصوص عراق ناچار ساخته، نمایانگر به بن بست رسیدن سیاست های واشنگتن در خاورمیانه دانست و تاکید کرد: ما همواره بر لزوم تغییر این سیاست ها تاکید داشته ایم.

متکی همچنین تصریح کرد: اما اگر شما از این سخنان انجام مذاکره برای روابط دو جانبه بین ایران و آمریکا را استنباط می کنید باید بگویم که پرونده مسائل ایران و آمریکا پرونده ای بسیار ضخیم بوده و آمریکایی ها در تاریخ روابط خود با ایران مسائل بسیار زیادی را از آغاز تاکنون داشته اند و گرچه در برخی مقاطع گوشه هایی از این سیاست های خصمانه علیه ملت ایران مورد اشاره قرار گرفته اما این اعترافات هرگز به منزله اساس طراحی یک سیاست جدید و برداشتن گام هایی برای محو آثار گذشته نبوده است.

وزیر امورخارجه گفت: بنابراین ما سیاست آمریکا را کماکان نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران همان سیاست خصمانه گذشته می دانیم والبته با دقت و به گونه ای هوشمندانه سیاست های آمریکایی ها را پیگیری می کنیم اما در شرایط کنونی برنامه ای برای مذاکره دو جانبه با آمریکا در دستور کار نداریم.

وی تاکید کرد: تاکنون نیزهیچ کس از بنده موضوع گفتگو ایران و آمریکا در سطح وزرا را نشنیده است و مذاکرات ما در همان سطحی که تصمیم گرفته شده انجام می شود واساس آن نیز کاملا روشن است.

متکی افزود: در خصوص شعارهای اساسی انقلاب نیز باید بگوییم که شعارهای مبنایی جمهوری اسلامی ایران همواره چراغ راه دستگاههای مختلف کشور در حوزه های داخلی و خارجی بوده و البته مفهوم این موضوع نیز این نیست که در مدت زمان کوتاهی غالب این شعارها تحقق یابد، بلکه آنچه مهم است حرکت در مسیر آن سیاست ها بوده که نشان می دهد جهت گیری شما صحیح است.

وزیر امورخارجه یادآور شد: من پیش از این اشاره کرده ام که دیپلماسی یک خم رنگرزی نیست که مطلبی را وارد آن کنیم و آن مطلب رنگی بگیرد و بلافاصله به آنچه که می خواهیم تبدیل شود، شما در این عرصه مامور شده اید کاری را که بسیار حساس و ظریفت است انجام دهید.

ادامه دارد.....