پژوهش تحریف را از عاشورا می زداید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علی سر افراز یزدی ظهر امروز در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه دومین کنگره عاشورا پژوهی خراسان رضوی در مشهد افزود: دشمن همیشه برنامه هایی برای تحریف دین داشته و پژوهش در مسایل بنیادی مانند عاشورا می تواند مسایل بسیاری را که مورد تردید است ازدرون آن خارج نماید.



وی اظهار داشت: عاشورا نهضتی است که مردم ما به خاطر آن از جان و مال خود می گذرند چون عاشورا درس آزادگی است.



سرافراز یزدی تصریح کرد: از گذشته اسلام تاکنون ذکر مصیبت رایج بوده و این فرهنگ نسل به نسل و در طول اعصار به ما منتقل شده و این نهضت عاشورایی به گونه ای تاثیر گذار بوده که مردم در جهت نشر و توسعه فرهنگ عاشورایی امام حسین (ع) وقف های بسیاری کرده اند.



وی در پایان با اشاره به این کنگره افزود: ارسال بیش از صد اثر و مقاله در خصوص عاشورا پژوهی این مهم را می رساند که در جامعه ما به این مقوله توجه زیادی صورت گرفته است .

