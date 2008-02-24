آمریکا و متحدانش از ملت ایران عذرخواهی کنند/ قدرت های زورگو خودشان را اصلاح کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی ثمره هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو ، تاکید بر صحت اظهارات مسوولان جمهوری اسلامی ایران و تطابق اطلاعات ارایه شده از سوی ایران با اطلاعات دریافتی آژانس بین المللی انرژی در بازرسی ها را از جمله ویژگی های گزارش اخیر این آژانس برشمرد و گفت: راستی آزمایی آمریکا و شکست ادعاهای آنها در طرفداری از سازمان های بین المللی، حقوق بشر و ملت ها از دیگر پیامدهای گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی است و از اینرو ضرورت دارد چند قدرت زورگو خودشان را اصلاح کنند.

وی با بیان اینکه طی چند هفته اخیر برخی کشورها در سطوح بالا فشار زیادی به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد کردند تا گزارش جدیدی منتشر نکند،اظهارداشت: آمریکایی ها تلاش کردند از انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی جلوگیری کنند و اکنون نیز در مقابل این گزارش سکوت و اعلام کرده اند که ناامید شده اند زیرا گزارش اخیر آژانس علیه ادعاهای آمریکا و تاکیدی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ملت ایران است.

ثمره هاشمی خاطر نشان کرد: یکی از سخنگویان دولت آمریکا در پی انتشار گزارش البرادعی مبنی برصلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ناامید شده ایم که این یعنی سازمان های بین المللی و دولت ها نباید فعالیت قانونی داشته باشند.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به توافقات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر طرح و پاسخ به برخی سوالات براساس برنامه زمانبندی گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود رسماً اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته ای خود انحرافی ندارد و به سوال های باقیمانده آژانس در بخش های مختلف از جمله سانتریفیوژهای «P1» و «2P» پاسخ داده است.

ثمره هاشمی با بیان اینکه همه ملت های آزاده از جمله ایران و ژاپن با رفتار خلاف قانون و عدالت و مبتنی بر زورگویی برخی قدرت ها مخالف هستند، تاکید کرد: امیدواریم دولت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای اجرای تصمیمات غلط خود به دیگر اعضای شورای امنیت فشار نیاورند و حیثیت آنها را نیز در معرض خطر قرار ندهند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام می کند فعالیت های کشوری مطابق قانون است، نباید این کشور را تحت فشار قرار داد و صدور قطعنامه نیز به نفع کشورهای بانی قطعنامه ها نخواهد بود، گفت: مردم کشورهای صادر کننده قطعنامه از اقدامات دولت خود حمایت نمی کنند زیرا هیچ ملتی دوست ندارد دولتش ظالمانه عمل کند و مایه کاهش عزت و تحقیر آنها شود.

ثمره هاشمی با بیان اینکه برخی قدرت ها از جمله آمریکا همواره تلاش کرده اند ایران را متهم کنند که در فعالیت های هسته ای از مسیر صلح آمیز خارج شده است، اظهارداشت: متاسفانه براساس گزارش های ادعایی و غلط آمریکا موضوع هسته ای ایران را به طور غیر قانونی به شورای امنیت بردند؛ در حالی که مرجع رسیدگی به موضوع هسته ای کشورها از جمله ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

مشاورارشد رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در پی گزارش اخیر آژانس مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران دلیلی برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران وجود ندارد، گفت: صدور قطعنامه ها در زندگی و تصمیم قاطع ملت ایران در دفاع از حقوق خود تاثیری نداشته و هیچ چیز نمی تواند عزم و تصمیم ملت ایران را عوض کند؛ ضمن آنکه ملت ایران خلاق است و مشکلات را حل می‌کند.

وی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری کیودو و در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران با روسیه و چین نیز اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه روابط خوبی در زمینه های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی دارد.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم ژاپن طرفدار عدالت هستند و می‌خواهند مقتدر و مستقل باشند، تصریح کرد: امروز زمینه های بسیار مناسبی برای توسعه و افزایش مناسبات و همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن وجود دارد.

ثمره هاشمی با تاکید بر اینکه دولت آمریکا در شرایطی نیست که در باره رابطه با ایران به ژاپن زور بگوید، گفت: ژاپنی‌ها خیلی راحت می‌توانند با ایران همکاری کنند زیرا قرن‌ها با ایران دوست هستند و رابطه دارند و به همین دلیل اگر دولت‌‌های ایران و ژاپن مصمم باشند بهترین شرایط برای گسترش روابط دوجانبه وجود دارد و می‌توانند اجازه دخالت به بیگانگان ندهند.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فرصت‌ها همیشه فراهم نیست و ملت ایران که می‌خواهد قدم‌های بلندی برای پیشرفت بردارد منتظر کسی نمی‌ماند.

وی مردم ژاپن را مردمی نجیب، پرتلاش، کوشا و دارای تاریخ طولانی عنوان کرد و گفت: روابط دو ملت ایران و ژاپن هزاران ساله و فرهنگ دو کشور نزدیک و دارای مشترکات فراوان است.

مشاور ارشد رئیس‌جمهور در ادامه برقراری امنیت و ثبات در عراق را به عنوان کشوری همسایه برای ایران حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق نشانه اهتمام ایران برای توسعه روابط با همسایگان بخصوص عراق است.

ثمره هاشمی گفت: در این سفر قراردادهایی منعقد خواهد شد، عملیات اجرایی برخی توافقات قبلی آغاز می شود و برخی طرح‌های دوجانبه نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

مشاور ارشد رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره نتایج مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق که با درخواست دولت بغداد انجام می شود، گفت: اگر طرف آمریکایی متعهد باشد که به استقرار صلح و ثبات در عراق کمک نماید و از دولت برآمده از آرای مردم عراق حمایت کند و همچنین برای خروج نیروهای خود از این کشور برنامه ریزی داشته باشد، مذاکرات در مسیر مثبتی ادامه یافته است؛ ضمن آنکه درخواست های دولت عراق برای ادامه گفتگو ها نشانه موفقیت آن است.

ثمره هاشمی تصریح کرد: اگر آمریکا به فرایند برقراری ثبات در عراق کمک کرده و به اقوام مختلف احترام بگذارد و مردم عراق را مطمئن نماید که از این کشور خارج خواهد شد، مسلماً با گرفتاری کمتری در عراق مواجه می شود؛ چرا که مردم عراق همواره در مقابل اشغالگران و استعمارگران ایستاده اند و بنابراین آمریکا نباید اشتباهات و خسارت هایی را که درعراق متحمل می شود متوجه سایر کشورها کند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها هر چه زودتر عراق را ترک کنند به نفع خودشان است، یادآور شد: آمریکایی ها نباید آنقدر درعراق بمانند که با فشار مردم عراق و مفتضحانه از این کشور خارج شوند.

ثمره هاشمی ادامه داد: مردم آمریکا نیز از خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق خوشحال می شوند زیرا بارها اعلام کرده اند که دوست ندارند جوانان آمریکایی در فاصله 13 هزار کیلومتری از آمریکا و در کشوری به عنوان اشغالگر حضور داشته باشند.

مشاور ارشد رئیس جمهور خاطر نشان کرد: متاسفیم دولت آمریکا تاکنون توجهی به درخواست های مردم خود مبنی بر خروج از عراق نداشته است.