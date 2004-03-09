زدن گلهاي زود هنگام به ضرر ما تمام شد

علي لشكري هافبك مياني فجرسپاسي شيراز درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدار تيمش مقابل استقلال اشاره كرد وافزود: تيم ما در بازي با استقلال فوتبال بسيارخوبي را به نمايش گذاشت ودرصورتي كه منطقي تركار مي كرديم مي توانستيم هر سه امتياز اين ديدار رااز آن خود كنيم.

لشكري ادامه داد: نتيجه اي كه درپايان بازي براي تيم ما رقم خورد بسيارناراحت كننده بود وهيچ يك ازبازيكنانمان باورنمي كرد كه بازي برده را با شكست عوض كرديم. شايد مشكل اصلي ما دراين ديدار اين بود كه خيلي زود دروازه استقلال را باز كرديم وهمين امرباعث شد آنها تاپايان ديدارورسيدن به گل سوم حملات زيادي را روي دروازه ما انجام دهند.

هافيك فصل قبل پرسپوليس درادامه خاطرنشان كرد: هرچند ما دراين ديدار نتيجه را به استقلال واگذاركرديم، امافوتبالي را به نمايش گذاشتيم كه همه علاقمندان به فوتبال ازديدن اين ديدارلذت بردند. بااين حال بسياراميدورايم كه درديدارهاي باقي مانده با كسب امتيازات لازم مكان شايسته اي را درجدول رده بندي ازآن خود كنيم.