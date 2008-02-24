ایجاد پرونده های درمانی الکترونیک در بیمارستان خلیلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ایمانیه عصر امروز در آیین بهره برداری از چند طرح در بیمارستان خلیلی شیراز افزود: سعی می کنیم طرح پرونده های درمانی الکترونیک را در دیگر بیمارستان ها نیز اجرا کنیم.

وی بیان داشت: با ایجاد شبکه های دیجیتال و الکترونیک در بیمارستانهای استان فارس در آستانه ورود به عرصه درمان با شیوه دیجیتال و استفاده از کارکرد بیمارستان های الکترونیک در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد: امیدواریم طی پنج سال آینده همه افراد جامعه دارای پرونده الکترونیک و دیجیتال درمانی شوند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه های دیجیتال کار درمان به راحتی صورت گیرد.

ایمانیه با اشاره به اینکه با راه اندازی پرونده های درمانی الکترونیک هزینه ایجاد پرونده به روشهای کاغذی حذف می شود اظهار داشت: با این شیوه هزینه های اداری درمان نیز کاهش می یابد.

وی یاد آور شد: در این شیوه همه مراحل درمان بیماران از جمله پذیرش، تجویز دارو، استفاده از رادیولوژی و سایر موارد پیش درمانی به صورت الکترونیک در پرونده بیمار ثبت و سرعت درمان نیز شتاب می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهایی که امروز به بهره برداری می رسد گفت: سیستم HIS با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال، طرح MIS ، سیستم OCT با اعتباری بالغ بر 825 میلیون ریال از جمله طرح های شاخص اجرا شده در بیمارستان خلیلی شیراز است.

ایمانیه با اشاره به اجرای طرح HIS بیان داشت: در این سیستم پرونده های درمانی بیمار را در صورت نیاز می توان با استفاده از اینترنت به سایر بیمارستانهای داخلی استان یا دیگر بیمارستان کشور و حتی به خارج از کشور ارسال کرد.

وی ادامه داد: روش یاد شده مقدمه ای برای فراگیر شدن صدور و استفاده از کارت سلامت شهروندان بوده تا با ایجاد این کارهمه اطلاعات پزشکی و درمانی در آن ذخیره شود.