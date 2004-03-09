پيش فروش تلفن همراه ، بورس را راكد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اگر چه سازمان خصوصي سازي در واگذاري سهام شركت هاي دولتي دوران رونق را سپري مي كند اما به لحاظ محدود بودن تقاضا، بازار واگذاري ها از رونق افتاده و اغلب سرمايه ها جذب بازار كالاهاي با دوام شده است.

اين در حالي است كه با وجود عرضه بيش از 400 ميليون سهم اما تاكنون حدود سه ميليون سهم به فروش نرفته است كه فعالان بازار خريدهاي پايان سال ، پيش فروش تلفن هاي همراه و رونق بازار خودرو را از عوامل ركود بورس عنوان مي كنند.

گزارش هاي سازمان خصوصي سازي نشان مي دهد كه 29 ميليون و 500 هزار سهم شركت پتروشيمي اراك، دو ميليون و 900 هزار سهم سيمان خاش، سه ميليون و 500 هزار سهم چادرملو، 11ميليون سهم پارس خودرو، يك ميليون و 700 هزار سهم كمباين سازي ايران، يك ميليون و 200 هزار سهم ماشين سازي نيرومحركه، دو ميليون و 900 هزار سهم ريخته گري تراكتورسازي، 524 هزار سهم سيمان اردبيل و آهك آذرآب ، يك ميليون سهم تراكتور سازي، دو ميليون سهم موتورسازان تراكتورسازي و 500 هزار سهم ماشين سازان تراكتور سازي آماده واگذاري در بورس است.

