ایجاد فرهنگ کار یکی از مهمترین دغدغه های استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد عصر امروز در همایش مهندس در تالار برق کرمان اظهار داشت: با اجرای مصوبات هیئت دولت و سیاستهای دولت در امر توسعه استان فضای کار و تلاش در استان به خوبی شکل گرفته است که نیازمند سعی و تلاش بیشتر مردم در استان برای پیشرفت است.

وی تصریح کرد: علیرغم برنامه ریزی در جهت توسعه در بخشهای مختلف استان به دلیل کمبود نیروی متخصص با خلاء نیروی کار ماهر در استان مواجه هستیم.

استاندار کرمان گفت: با توجه به راه اندازی بنگاهای زود بازده و اعطای تسهیلات اشتغالزایی 166 هزار میلیارد ریالی نرخ بیکاری در استان کاهش یافته است که این روند ادامه خواهد داشت.

رئوفی نژاد گفت: در دو سال گذشته در بخش مسکن سهم استان کرمان 140 هزار واحد مسکونی بوده است که 25 هزار واحد در حال ساخت است در بخش مسکن تا کنون 500 نفر کارشناس جذب شده است اما همچنان با کمبود نیرو در این بخش مواجه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: از تعداد 264 مصوبه سفر هیئت دولت تا کنون 48 درصد اجرایی شده است و بقیه تا پایان نیمه نخست سال آینده اجرایی خواهد شد.

