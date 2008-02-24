۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۵

/ووشو بین المللی تهران/

قهرمانان چهار وزن سانشو معرفی شدند

دیدارهای نهایی چهار وزن مبارزات سانشو رقابتهای بین المللی ووشو تهران دقایقی قبل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، درادامه این رقابتها که در سالن شهید افراسیابی جریان دارد مبارزات عصر با برگزاری فینال چهار وزن نخست  سانشو آغاز شد که در وزن 52- کیلوگرم، "وانگ گوانگ جی" از تیم چین با حساب 2 بر صفر مقابل مسعود انصاری از پارس جنوبی به برتری رسید و قهرمان شد، انصاری نقره گرفت و مقام سوم مشترک این وزن نیز به عقیل حیاتی از شرکت سامان مسکن شاهین شهر و علی محمد متیبی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه رسید.

علی فتحی از پارس جنوبی در بازی نهایی وزن 56- کیلوگرم با نتیجه 2 بر صفر برابر نوید فرصتی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه پیروز شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. فرصتی به مدال نقره دست یافت و محمد ناصر رضایی از افغانستان و "ئی گولانگ" از چین نیز مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

در وزن 60- کیلوگرم، محسن سیفی از تیم پارس جنوبی در مبارزه با "تانگ ژین" از چین صاحب برتری شد و بر سکوی نخست ایستاد. ووشوکار چینی نقره گرفت و مدال برنز مشترک به جلال ساکی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه و حبیب الله حبیبی از افغانستان رسید.

در وزن 65- کیلوگرم، "با ئوهولی" از چین به دلیل حاضر نشدن علی دهقان از تیم شرکت سامان مسکن شاهین شهر با حساب 3 بر صفر برنده اعلام شد و مدال طلا کسب کرد. دهقان نقره گرفت و  روشان علی اف از آذربایجان و جواد آقایی از شرکت زنجیره ای رفاه نیز عنوان سوم مشترک را از آن خود کردند. مبارزات سه وزن دیگر سانشو در حال برگزاری است.

