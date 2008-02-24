پیروزی ارزشمند رم برابر فیورنتینا / اینتر برابر سامپدوریا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا عصر امشب با برگزاری 7 دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رم موفق شد در ورزشگاه خانگی با نتیجه یک بر صفر برابر فیورنتینا به پیروزی دست یابد.

در این دیدار که نبرد تیم های دوم و چهارم جدول رده بندی این مسابقات بود، سیسینیو در دقیقه 54 گل برتری تیم فوتبال رم را به ثمر رساند تا این تیم 51 امتیازی شده و به اینتر صدرنشین نزدیک تر کند. ضمن اینکه گلزن رم در دقیقه 90 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

همچنین تیم فوتبال اینتر در زمین سامپدوریا در حالیکه با گل دقیقه 74 آنتونیو کاسانو از میزبان خود عقب بود، توانست با گل دقیقه 76 کرسپو از یک شکست خارج از خانه فرار کرد.

در سار دیدارهای امشب نتایج زیر بدست آمد:

* لیورنو یک - ناپولی 2 ( در این دیدار نام رحمان رضایی در لیست 18 نفره لیورنو قرار نداشت)

* آتالانتا 2 - سیه نا 2

* کالیاری یک - لاتزیو صفر

* امپولی 2 - کاتانیا صفر

* اودینزه 3 - جنوا 5

در آخرین دیدار امشب و از ساعتی دیگر تیم های میلان و پالرمو برابر همدیگر به میدان می روند.

جدول رده بندی:

1- اینتر 60 امتیاز

2- رم 51 امتیاز

3- یوونتوس 47 امتیاز

4- فیورنتینا 41 امتیاز

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18- پارما 22 امتیاز

19- رجینا 21 امتیاز

20- کالیاری 18 امتیاز