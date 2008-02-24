رجلی و بابادی طلا گرفتند/خودداری سه ایرانی از دیدار با نماینده اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی هلند که با حضور 753 تکواندوکار روز شنبه در آیندهوون آغاز شده بود دقایقی قبل با درخشش تکواندوکاران ملی پوش کشورمان خاتمه یافت.

در بخش مردان و در وزن 54- کیلوگرم علیرضا شکوری با برتری مقابل تکواندوکاران انگلستان ، آلمان و قبرس به نیمه نهایی راه یافت که در این مرحله از دیدار با نماینده رژِیم اشغالگر قدس خودداری کرد و به مدال برنز دست یافت.

هادی مستعان نیز درهمین وزن و از آن سوی جدول با برتری مقابل حریفانی از اتریش، سوئد، آلمان و هلند به دیدار پایانی راه یافت تا او نیز از دیدار با همان نماینده رژیم اشغالگرقدس خودداری کرده و به مدال نقره قناعت کند.

در وزن 62 کیلوگرم محمدرضا بابادی با برتری مقابل تکواندوکاران بلاروس، مکزیک، هلند ، صربستان و لهستان به بازی نهایی راه یافت که در این مرحله "بلانکو سالازار" تکواندوکار نامدار مکزیک را در راند طلایی شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

فینال وزن 78- کیلوگرم یک مبارزه کاملا ایرانی بود. در این وزن کوروش رجلی و روح الله طالبی از دو سوی جدول یکی پس از دیگری حریفان خود را شکست داده و به بازی پایانی راه پیدا کردند. اما در همان ابتدای بازی فینال طالبی به نفع رجلی کنار رفت تا مدالهای طلا و نقره بین این دو تکواندوکار توزیع شود.

اما دربخش بانوان هم امروز هر دو نماینده ایران موفق به کسب مدال شدند. در وزن 47 کیلوگرم فاطمه نعمتی در بازی نیمه نهایی مقابل تکواندوکار انگلیسی متوقف شد و به مدال برنز قناعت کرد. وی قبل از این دیدار تکواندوکاران مکزیک و سوئد را شکست داده بود.

در وزن 55- کیلوگرم هم آیتک معمارزاده نوجوان با آتیه تیم ملی بانوان با شکست تکواندکارانی از مکزیک، انگلستان، آلمان و هلند به فینال راه پیدا کرد که او نیز از دیدار با تکواندوکار رژیم اشغالگر قدس خودداری کرد و به مدال نقره بسنده کرد.

روزگذشته هم یوسف کرمی و ساراخوش جمال فکری دو مدال طلا و نقره برای تیم ملی ایران کسب کرده بودند.