۵ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۵۰

بهترین پیام نمایشگاه نوشیدنیها انسجام بین کشورهای اسلامی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری نمایشگاه نوشیدنیها حرکت موثر و انسجام آفرین در این صنعت است و بهترین پیام همکاری با کشورهای اسلامی به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکترعلی اکبر دانش منفرد در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها، مکملها و صنایع وابسته در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود: نمایشگاه برگزار شده بستری برای حمایت و تقویت صنایع غذایی به ویژه نوشیدنیهاست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس تصریح کرد: برپایی نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها با حضور کشورهای اسلامی که به دعوت ایران انجام شده، بستری را برای تبادل نظریات و اطلاعات بین ما و سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی فراهم کرده است.

رئیس فراکسیون صنایع غذایی مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته با تحولی که در صنایع بوجود آورده، شاهد خلاقیتها و دستاوردهای بسیار ارزشمندی  بوده است.

دانش منفرد اظهار داشت: کیفیت، سلامت و تنوع نوشیدنی ها از یک سو و ساخت ماشین آلات صنعتی تولید نوشیدنیها در داخل کشور از سویی دیگر این نوید بسیار خوب را برای ما دارد که در کشور و منطقه جایگاه ارزشمنمد خود را پیدا کردیم.

وی تصریح کرد: در خصوص صادارت تخصصی، دانش و تکنولوژی باید فعالیتهای گسترده ای را بین کشورهای مسلمان برقرار کنیم.
 
دانش منفرد در خصوص فعالیتهای فراکسیون صنعت غذا نیز خاطر نشان کرد: این فراکسیون از فعالترین فراکسیونهای مجلس است و توانسته تعامل خوبی را بین صنعتگران و مسئولان در وزارتخانه ها و سازمانها برقرار کند و انجمنها و تشکلهای صنایع غذایی در کشور با یک انسجام خوب با فراکسیون همکاری می کنند. 

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس با اشاره به اهمیت توجه به صنعت غذا در کشور یادآور شد: با توجه به ارتباط تنگاتنگی که صنایع غذایی با محصولات کشاورزی، صنایع و بازرگانی دارد از این رو توجه جدی در افزایش بودجه بخشهای مربوطه صورت گرفته تا شاهد رشد صنایع غذایی در کشور باشیم. 

