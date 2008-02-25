شناسایی و ساماندهی زنان مبلغ در لرستان ضروری است

حجت الاسلام قنبرعلی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با اذعان به نقش مراسم مذهبی در آشنایی بانوان با مسائل مختلف دینی و نقش انکار ناپذیر زنان در تحکیم پیوند خانواده و تربیت نسل جدید با توجه به تعالیم دینی و اسلامی سرمایه گذاری بر روی شناسایی و ساماندهی مبلغات امری ضروری است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر ضرورت آموزش مبلغات و نقش آنها در برگزاری مراسم مذهبی مناسب شان ائمه اطهار عنوان داشت: مداحان و مبلغات در روضه ها و اشعار خود به ارکان مستندگویی، مستدل گویی و توجه به محتوای توجه ویژه داشته باشند زیرا مکتب اسلام یک مکتب عقل گراست و مداحان خود نیز باید مصادیق عقلانیت باشند .
حجت الاسلام قنبر علی خادمی با تاکید بر اینکه احساسات باید همراه با عقلانیت و شعور عمق بخشیده شود و مداحان باید در متون و اشعار خود الفاظ مناسب شان معصومین را استفاده نمایند، یادآور شد: مداحان به گونه ای عمل کنند که در اشعار آنها غلو، دروغ و یا واژگان ذلت آمیز در مخاطب قرار دادن ائمه معصوم وجود نداشته باشد .
وی با اشاره به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه ساماندهی مبلغات از برگزاری آزمون شناسایی و ساماندهی مبلغات استان لرستان در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: در آزمون شناسایی و ساماندهی مبلغات استان که در دو حوزه امتحانی خرم آباد و بروجرد برگزار شد بیش از 110 نفر از خواهران مبلغه و طلبه استان مورد ارزیابی قرار گرفتند .
خادمی پیدایش زمینه حضور بانوان و دخالت و تاثیر آنان در تحولات اجتماعی را از آثار و برکات انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: پیش از انقلاب به دلایل خاص زمانی زمینه حضور خواهران در عرصه های اجتماعی وجود نداشت که خوشبختانه در این زمان به برکت انقلاب و رهبری امام خمینی (ره ) شاهد حضور و دخالت مستقیم بانوان در عرصه های مختلف علمی سیاسی و اجتماعی هستیم .
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه آموزش مبلغات سال گذشته یک دبیرستان علوم و معارف اسلامی در بروجرد راه اندازی شد که هم اکنون در حال فعالیت بوده وتعدادی از خواهران تشنه علوم و معارف اسلامی در حال تحصیل در این دبیرستان هستند، عنوان داشت: دو دبیرستان علوم و معارف اسلامی دیگر نیز سال آینده در سطح استان راه اندازی خواهد شد.
مدیر کل دفتر زن و خانواده استانداری و مشاور استاندار لرستان در امور بانوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر ضرورت ساماندهی مبلغات در استان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در استان مجالی برای عده ای سودجو ایجاد شده است که با در اختیار داشتن امکانات محدود اقدام به حضور در مراسمات بانوان کرده و یک سری اطلاعات غلط که پایه وسند محکم دینی ندارند را در میان بانوان رواج می دهند.
روح انگیز جهان افروز در ادامه از اجرای طرح مشترکی با سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ساماندهی مبلغات در استان خبر داد و اظهار داشت: در این طرح ضمن شناسایی مبلغات با بهره گیری از اساتید مجرب کشوری اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی برای مبلغات استان خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در این طرح برای کلیه مبلغات آموزش دیده کد و کارت تبلیغ صادر خواهد شد.
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