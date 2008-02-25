شناسایی و ساماندهی زنان مبلغ در لرستان ضروری است

حجت الاسلام قنبرعلی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با اذعان به نقش مراسم مذهبی در آشنایی بانوان با مسائل مختلف دینی و نقش انکار ناپذیر زنان در تحکیم پیوند خانواده و تربیت نسل جدید با توجه به تعالیم دینی و اسلامی سرمایه گذاری بر روی شناسایی و ساماندهی مبلغات امری ضروری است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر ضرورت آموزش مبلغات و نقش آنها در برگزاری مراسم مذهبی مناسب شان ائمه اطهار عنوان داشت: مداحان و مبلغات در روضه ها و اشعار خود به ارکان مستندگویی، مستدل گویی و توجه به محتوای توجه ویژه داشته باشند زیرا مکتب اسلام یک مکتب عقل گراست و مداحان خود نیز باید مصادیق عقلانیت باشند .

حجت الاسلام قنبر علی خادمی با تاکید بر اینکه احساسات باید همراه با عقلانیت و شعور عمق بخشیده شود و مداحان باید در متون و اشعار خود الفاظ مناسب شان معصومین را استفاده نمایند، یادآور شد: مداحان به گونه ای عمل کنند که در اشعار آنها غلو، دروغ و یا واژگان ذلت آمیز در مخاطب قرار دادن ائمه معصوم وجود نداشته باشد .

وی با اشاره به فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه ساماندهی مبلغات از برگزاری آزمون شناسایی و ساماندهی مبلغات استان لرستان در هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: در آزمون شناسایی و ساماندهی مبلغات استان که در دو حوزه امتحانی خرم آباد و بروجرد برگزار شد بیش از 110 نفر از خواهران مبلغه و طلبه استان مورد ارزیابی قرار گرفتند .

خادمی پیدایش زمینه حضور بانوان و دخالت و تاثیر آنان در تحولات اجتماعی را از آثار و برکات انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: پیش از انقلاب به دلایل خاص زمانی زمینه حضور خواهران در عرصه های اجتماعی وجود نداشت که خوشبختانه در این زمان به برکت انقلاب و رهبری امام خمینی (ره ) شاهد حضور و دخالت مستقیم بانوان در عرصه های مختلف علمی سیاسی و اجتماعی هستیم .

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمینه آموزش مبلغات سال گذشته یک دبیرستان علوم و معارف اسلامی در بروجرد راه اندازی شد که هم اکنون در حال فعالیت بوده وتعدادی از خواهران تشنه علوم و معارف اسلامی در حال تحصیل در این دبیرستان هستند، عنوان داشت: دو دبیرستان علوم و معارف اسلامی دیگر نیز سال آینده در سطح استان راه اندازی خواهد شد .

مدیر کل دفتر زن و خانواده استانداری و مشاور استاندار لرستان در امور بانوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر ضرورت ساماندهی مبلغات در استان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در استان مجالی برای عده ای سودجو ایجاد شده است که با در اختیار داشتن امکانات محدود اقدام به حضور در مراسمات بانوان کرده و یک سری اطلاعات غلط که پایه وسند محکم دینی ندارند را در میان بانوان رواج می دهند .

روح انگیز جهان افروز در ادامه از اجرای طرح مشترکی با سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ساماندهی مبلغات در استان خبر داد و اظهار داشت: در این طرح ضمن شناسایی مبلغات با بهره گیری از اساتید مجرب کشوری اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی برای مبلغات استان خواهیم کرد .