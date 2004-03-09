حضور سربازان آمريكايي در خاورميانه به نفع اسرائيل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العالم العربي موشه يعالون رئيس ستاد ارتش اسرائيل امروز در سخنراني خود با عنوان " وضعيت استراتژيك اسرائيل پس از سقوط صدام " ضمن تمجيد از حمله آمريكا به عراق گفت : با سقوط رژيم صدام حسين وضع استراتژي اسرائيل در منطقه بهبود بيشتري يافته است .

وي در ادامه ادعا كرد : سقوط صدام و حضور آمريكا در منطقه موجب تحولات گسترده اي به نفع اسرائيل شده است .



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