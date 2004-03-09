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۱۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۳۴

رئيس ستاد ارتش اسرائيل اعتراف كرد :

حضور سربازان آمريكايي در خاورميانه به نفع اسرائيل است

موشه يعالون رئيس ستاد ارتش اسرائيل امروز در همايش وضعيت استراتژيك اسرائيل پس از سقوط صدام گفت : حضور سربازان آمريكايي در منطقه بسيار به نفع اسرائيل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العالم العربي موشه يعالون رئيس ستاد ارتش اسرائيل امروز در سخنراني خود با عنوان " وضعيت استراتژيك اسرائيل پس از سقوط صدام " ضمن تمجيد از حمله آمريكا به عراق گفت : با سقوط رژيم صدام حسين وضع استراتژي اسرائيل در منطقه بهبود بيشتري يافته است .
وي در ادامه ادعا كرد : سقوط صدام و حضور آمريكا در منطقه موجب تحولات گسترده اي به نفع اسرائيل شده است .
کد مطلب 64505

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