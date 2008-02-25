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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۷

معاون وزیر کار به مهر خبر داد: واگذاری زمین ساخت مسکن 160 هزار کارگر تا پایان سال

معاون وزیر کار به مهر خبر داد: واگذاری زمین ساخت مسکن 160 هزار کارگر تا پایان سال

معاون وزارت کار و امور اجتماعی از تحقق برنامه واگذاری زمین جهت ساخت واحد مسکونی 160 هزار کارگر فاقد مسکن تا پایان سال خبر داد.

علی اکبر طاهائی در گفتگو با مهر از ثبت نام بیش از 404 هزار کارگر فاقد مسکن واجد شرایط در سراسر کشور از طریق اینترنت خبر داد و گفت: این تعداد افراد ثبت نام کننده، حائز شرایط تاهل و سرپرستی خانوار هستند و حداقل 5 سال متوالی در شهرهایی که در آن ثبت نام نموده اند، سکونت دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: این تعداد می توانند از شرایط زمینهای 99 ساله استفاده کنند ولی هم اکنون واگذاری زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در برخی استانها آغاز شده و در برخی نقاط نیز ساخت واحدهای مسکونی را داریم.

وی از اختصاص زمین برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی برای کارگران تا پایان سال که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعهد شده بود، خبر داد و تصریح کرد: تاکنون علاوه بر تحقق شناسایی و اختصاص زمین برای ساخت واحد مسکونی 100 هزار کارگر تا پایان سال، کار شناسایی کارگران واجد شرایط و فاقد مسکن از برنامه ریزی اولیه گذشته و به 160 هزار نفر رسیده است که قرار است برای این تعداد کارگر تا پایان سال توسط وزارت مسکن و شهرسازی زمین اختصاص یابد.

طاهائی ادامه داد: البته زمین قابل واگذاری برای تعداد 160 هزار کارگر توسط وزارت مسکن و شهر سازی مشخص شده و در این ارتباط تعاونی های مسکن واجد شرایط نیز تعیین شده اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی از آماده سازی 25 پروژه تعاونی مسکن کارگری در کشور خبر داد و بیان داشت: 5 پروژه نیز هم اکنون در مرحله ساخت است.

وی بیشترین درصد ثبت نامها را شامل استان تهران اعلام کرد و افزود: در استانهای دیگر مانند سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی نیز برخی پروژه ها به مرحله عملیات آماده سازی و شناسایی پیمانکار رسیده است.

طاهائی همچنین به اقدام مستقیم وزارت مسکن و شهرسازی جهت اختصاص زمین ساخت واحد مسکونی برای کارگران واحدها و بنگاه های بزرگ اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین برای 6 هزار کارگر فاقد مسکن شرکت ایران خودرو در شهر جدید هشتگرد از آن جمله است.

کد مطلب 645078

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