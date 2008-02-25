تفاوت دیدگاههای مردم روسیه و کشورهای G7 درباره پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نظرسنجی که توسط موسسه GlobeScan و برای شبکه خبری بی.بی.سی انجام شده، نشان می دهد که به اعتقاد 67 درصد از مردم روسیه، "ولادیمیر پوتین" نقش و تاثیر مثبتی بر امنیت بین المللی دارد و 64 درصد از مردم این کشور نیز معتقدند رئیس جمهور آنها فردی مناسب برای برقراری دموکراسی در روسیه بوده است.

بر اساس این گزارش، همین تحقیق در کشورهای G7 ( هفت کشور صنعتی جهان ) نیز انجام شده و نتایج به دست آمده نشان می دهد که به اعتقاد 47 درصد از مردم کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا، ایتالیا و انگلیس "ولادیمیر پوتین" تاثیری منفی بر امنیت بین المللی دارد.

بر همین اساس، 56 درصد از مردم کشورهای عضو G7 نیز گمان می کنند که پوتین تاثیری منفی بر دموکراسی و حقوق بشر در روسیه داشته است.