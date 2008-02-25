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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

یک نظرسنجی نشان داد:

تفاوت دیدگاههای مردم روسیه و کشورهای G7 درباره پوتین

تفاوت دیدگاههای مردم روسیه و کشورهای G7 درباره پوتین

نتایج یک نظر سنجی جدید نشان می دهد که 67 درصد مردم روسیه معتقدند رئیس جمهوری کشورشان تاثیر مثبتی بر امنیت بین المللی دارد،اما 47 درصد مردم کشورهای عضو گروه G7 نقش پوتین را منفی می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نظرسنجی که توسط موسسه GlobeScan و برای شبکه خبری بی.بی.سی انجام شده، نشان می دهد که به اعتقاد 67 درصد از مردم روسیه، "ولادیمیر پوتین" نقش و تاثیر مثبتی بر امنیت بین المللی دارد و 64 درصد از مردم این کشور نیز معتقدند رئیس جمهور آنها فردی مناسب برای برقراری دموکراسی در روسیه بوده است.

بر اساس این گزارش، همین تحقیق در کشورهای G7 ( هفت کشور صنعتی جهان ) نیز انجام شده و نتایج به دست آمده نشان می دهد که به اعتقاد 47 درصد از مردم کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، آمریکا، ایتالیا و انگلیس "ولادیمیر پوتین" تاثیری منفی بر امنیت بین المللی دارد.

بر همین اساس، 56 درصد از مردم کشورهای عضو G7 نیز گمان می کنند که پوتین تاثیری منفی بر دموکراسی و حقوق بشر در روسیه داشته است.

کد مطلب 645092

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