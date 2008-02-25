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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

بیش از 25 هزار نفر از اقشار کم درآمد دهلران سهام عدالت دریافت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهلران گفت: 25 هزار و 365 نفر از اقشار کم درآمد این شهرستان سهام عدالت دریافت کرده اند.

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در دهلران اظهار داشت: واگذاری سهام عدالت در سه مرحله انجام می شود که مرحله اول شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و تحت پوشش بهزیستی بود که کار واگذاری سهام و پرداخت سود سهام در این مرحله به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: کار واگذاری سهام در مرحله دوم که شامل اقشار کم درآمد است نیز به پایان رسیده اما مشمولان هنوز سود سهام خود را دریافت نکرده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مرحله، 25 هزار و 365 نفر از اقشار کم درآمد شهرستان دهلران سهام دریافت کرده اند.

وی عنوان کرد: به زودی نیز کار واگذاری سهام عدالت در مرحله سوم که شامل کارکنان دولت است در این شهرستان آغاز می شود.

کد مطلب 645108

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