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۱۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۰۰

به منظور حمل كالا از بنادر جنوب شرقي آسيا به خليج فارس

سريع ترين خط منظم و كانتينري كشور فعاليت خود را آغاز كرد

به منظور توسعه فعاليت هاي خطوط بازرگاني و تسهيل امور متقاضيان حمل كالا ، امور كانتينر آسيايي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خطوط منظم و هفتگي كانتينري از بنادر منطقه جنوب شرقي آسيا به خليج فارس را داير كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين خط منظم كانتينري هم اكنون توسط سه كشتي اقيانوس پيما به ظرفيت حمل 1000 كانتينر از طريق بنادر سنگاپور، مالزي (بندر كلانگ) و بندر دوبي به مقصد بندر عباس و بالعكس فعاليت خود را آغاز كرده است.
همچنين در اجراي درخواست صادركنندگان و واردكنندگان محمولات تجاري اين خط منظم كانتينري قادر به انجام حمل كالا بصورت ترانشيپ از كشورهاي اندونزي (بنادر جاكارتا سورابايا ، بلاوان) تايلند (بنادر بانكوك ، لام چابانگ) مالزي (بنادر پاسير ، گودانگ ، پنانگ) ويتنام ، فيليپين ، استراليا، نيوزيلند به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و بنادر بوشهر ، خرمشهر و بندر امام خميني (ره) و بالعكس نيز مي باشد.
هم اكنون اين خط منظم كانتينري سريعترين خط كشتيراني جهت حمل كانتينر از منطقه آسياي جنوبي شرقي به خليج فارس مي باشد.

 

 

کد مطلب 64511

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