سريع ترين خط منظم و كانتينري كشور فعاليت خود را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين خط منظم كانتينري هم اكنون توسط سه كشتي اقيانوس پيما به ظرفيت حمل 1000 كانتينر از طريق بنادر سنگاپور، مالزي (بندر كلانگ) و بندر دوبي به مقصد بندر عباس و بالعكس فعاليت خود را آغاز كرده است.

همچنين در اجراي درخواست صادركنندگان و واردكنندگان محمولات تجاري اين خط منظم كانتينري قادر به انجام حمل كالا بصورت ترانشيپ از كشورهاي اندونزي (بنادر جاكارتا سورابايا ، بلاوان) تايلند (بنادر بانكوك ، لام چابانگ) مالزي (بنادر پاسير ، گودانگ ، پنانگ) ويتنام ، فيليپين ، استراليا، نيوزيلند به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و بنادر بوشهر ، خرمشهر و بندر امام خميني (ره) و بالعكس نيز مي باشد.

هم اكنون اين خط منظم كانتينري سريعترين خط كشتيراني جهت حمل كانتينر از منطقه آسياي جنوبي شرقي به خليج فارس مي باشد.