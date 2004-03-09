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۱۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۴۶

داور اردني براي بازي اميد ايران و كره جنوبي

"محمود الدلاور " 25 اسفندماه با كمك هايش وارد تهران مي شود

3 داور اردني ديدارحساس دو تيم اميد ايران و كره جنوبي را قضاوت خواهند كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين ديداردرروز27 اسفندماه جاري درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد وبراي قضاوت آن" محمود الدلاور" ازاردن با دوكمك هم وطن خود روز25 اسفندماه وارد تهران خواهد شد.
گفتني است: اين بازي دومين ديدارهردوتيم درچارچوب رقابتهاي مقدماتي المپيك 2004 آتن است كه دربازيهاي نخست تيم ايران با حساب 4 -1 درخانه مالزي به برتري دست يافت وكره جنوبي نيزدرخانه خود برابر چين با يك گل پيروز شد.

کد مطلب 64514

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