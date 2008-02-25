الزام خودروسازان به استفاده از برچسب سوخت اجرایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش نویس معیار مصرف سوخت خودروها به وسیله شرکت بهینه سازی تهیه و پس از بحث و بررسی در جلسات کمیته معیارهای مصرف انرژی و لحاظ شدن نظر تمامی اعضا کمیته از جمله وزارت صنایع و موسسه استاندارد تدوین و به تصویب نهایی رسیده که اجرای آن باید به وسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به خودرو سازان الزام شود، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، بر اساس ماده 9 تبصره 13 بودجه سال جاری کشور نصب بر چسب سوخت از ابتدای بهمن ماه برای خودروهای تولیدی اجباری شده است که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

همچنین شرکت بهنیه سازی مصرف سوخت به عنوان یکی از سه مرجع صدور تائیدی برای خودروهای وارداتی ، اجرای دقیق این معیارها را مد نظر قرار داده و خودروهایی موفق به اخذ مجوز این شرکت جهت ورود به کشور شده اند که مصرف سوخت آنها در محدوده های مجاز ذکر شده در استاندارد قرار داشته است.

بر اساس این گزارش ، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ضابط قانونی در اجرای معیار مصرف سوخت در مورد خودروهای ساخت داخل نیست و این وظیفه موسسه استاندارد است که خودروهای تولیدی کارخانه ها را تست کرده و در جهت نصب بر چسب مصرف سوخت و توقف خودروهای فاقد استاندارد وارد عمل شود.

این گزارش می افزاید: بر اساس ماده 121 قانون برنامه توسعه سوم و همچنین ماده 20 برنامه چهارم توسعه وظایف ، کمیته تدوین معیار شرح داده شده که وظیفه شرکت بهینه سازی تهیه پیش نویس استانداردها تعیین شده است.

شرکت بهینه سازی به عنوان یکی از اعضای کمیته تدوین معیار مصرف سوخت جهت هر گونه مشاوره و همکاری با موسسه استاندارد در جهت اجرایی کردن این معیارها آمادگی کامل دارد.