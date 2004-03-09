كاهش تصدي گري دولت در ورزش با اجراي طرح نظام جامع ورزش كشور

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين جلسه مديركل تربيت بدني استان با اعلام تصويب طرح نظام جامع ورزش كشوردرهيات دولت گفت: براساس اين طرح سازماني تربيت بدني به نام سازمان ملي ورزش ايران تغييرنام خواهد يافت كه زيرمجموعه آن پنج سازمان نيمه دولتي با نامهاي سازمان ورزش قهرماني، سازمان ورزش زنان، سازمان ورزش حرفه اي، سازمان ورزش همگاني وسازمان ورزش آموزش وپرورش تشكيل خواهد شد.

نيك بين ازتدوين وتصويب آيين نامه وطرح نظام جامع ورزش براي استانها درآينده نزديك خبر داد وگفت: اجراي كامل اين طرح 10 سال طول خواهد كشيد كه براساس اولويت هاي تعيين شده هرسال مقداري ازطرح به مرحله اجرا درخواهد آمد.

درادامه قيصري معاون سياسي، امنيتي استاندارهمدان ضمن جمع بندي مطالب مطروحه وجود ايراداتي درامورورزشي كشوررا عامل اصلي تهيه وتدوين اين طرح دانست وافزود: البته بااجراي كامل اين طرح تصدي گري دولت درامرورزش به حداقل ممكن خواهد رسيد واين موجب رشد وشكوفايي بهترورزش خواهد شد.

معاون استاندارهمدان افزود: بايد قبول كنيم كه بخش خصوصي انگيزه بيشتري براي كار وترقي دارد وبه همين دليل پيش رفت بيشتري دراين بخش ها شاهد بوده ايم.

وي مشكل اصلي را عدم برنامه ريزي صحيح برشمرد ويادآورشد: متاسفانه به دليل عدم برنامه ريزي صحيح هم اكنون استفاده بهينه ازامكانات موجود نمي شود وسالن ها بطورتمام وقت مورد استفاده قرارنمي گيرند.

قيصري درادامه ازمديران استان خواست نظرات وپيشنهادات خود را جهت تكميل ترشدن اين طرح درمراحل تدوين آن براي استانها، به اداره كل تربيت بدني استان ارسال كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.

وي همچنين لزوم توجه به جنبه هاي مختلف امرورزش را يادآور شده وخواستار برنامه ريزي جهت استفاده بيشتر ازامكانات موجود وامكانات طبيعي وخدادادي درامرورزش شدند.