آمریکا سریال دروغ پردازی علیه برنامه هسته ای ایران را ادامه می دهد / واشنگتن عامل تخریب NPT است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز درمطلبی با اشاره به دروغ آمریکا مبنی بر وجود توطئه ای برای گسترش سلاح هسته ای در منطقه خاورمیانه نوشت : دولت آمریکا دروغگویی جدیدی را در پیش گرفته است و آن اینکه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که واشنگتن به این علت دربرابر مسئله هسته ای ایران موضع می گیرد تا مانع مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه شود.

به نوشته این روزنامه، کاخ سفید درادامه دروغ های خود هشدارداد: اگر با مسئله هسته ای ایران برخورد قاطعی نشود،خاورمیانه شاهد مسابقه تسلیحات هسته ای می شود و احتمال وقوع جنگ جهانی سوم افزایش می یابد.

روزنامه الخلیج درادامه می نویسد: این دروغ جدید بوش درادامه سریالهای دروغ پردازی هایی است که دولت آمریکا بعد از ورود بوش به کاخ سفید در ژانویه 2001 برای سرپوش نهادن بر توطئه خود برای کنترل و سلطه برخاورمیانه و ثروتهای نفتی آن در پیش گرفته است.

این روزنامه افزوده است : در راس دروغ های بوش می توان به دروغ وی درباره سلاح کشتار جمعی عراق اشاره کرد که این موضوع را توجیهی برای حمله به این کشور درسال 2003 قرار داد. با این وجود می توان نتیجه گرفت که سیاست آمریکا از جهانی شدن معاهده منع گسترش سلاح اتمی جلوگیری می کند و به مسابقه تسلیحاتی دامن می زند و از سلاح هسته ای اسرائیل حمایت و برآن سرپوش می نهد.

به گزارش مهر، این روزنامه اماراتی درادامه می نویسد: موضع رسمی آمریکا در برابر معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) درخاورمیانه سئوالات زیادی را مطرح می کند و تحریک آمیز است،زیرا موضعگیری گزینشی به نفع امنیت اسرائیل و سپس براساس معیارهای دوگانه است.

این روزنامه نوشت : آمریکا درظاهر و به شکل نظری اسرائیل را برای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح هسته ای دعوت و خاورمیانه خالی از سلاح اتمی را تایید می کند، اما این درحالی است که این موضعگیری ها در سیاست و برنامه های عملی دولت آمریکا در عمل اجرا نمی شود، بلکه برعکس، واشنگتن طرح اسرائیل مبنی بر مذاکره نکردن برسر مسئله هسته ای این رژیم را با ادعای محقق نشدن صلح فراگیر بین تل آویو و همه کشورهای خاورمیانه، می پذیرد.

به نوشته این روزنامه، موضع آمریکا از این جهت گزینشی است که آمریکا کشورهای عربی را برای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای دعوت می کند حال آنکه انتظار محقق شدن صلح فراگیر در منطقه یا پیوستن همه طرف ها درمنطقه از جمله اسرائیل به این معاهده وجود ندارد.

الخلیج تاکید دارد: این موضوع مخفی و محرمانه نیست که آمریکا درسال 1981 مصر را به تایید معاهده منع گسترش سلاح اتمی با هدف قانع کردن اسرائیل برای پیوستن به این معاهده متقاعد کرد، اما متاسفانه درعین حال که مصر به این معاهده پیوست، نه اسرائیل و نه آمریکا گامی دراین زمینه برنداشتند.

این روزنامه عرب زبان در پایان می نویسد: آمریکا در تضعیف تلاشها برای جهانی شدن معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در شکست همه کنفرانسهای بازنگری در این معاهده که هر 5 سال برگزار می شود، نقش دارد.